Mit seinem ersten Roman ohne Co-Autor Volker Klüpfel, „Sonne über Gudhjem“, wandelt der gebürtige Allgäuer auf neuen Pfaden. Auch hier geht es um einen Kriminalfall, allerdings spielt sich das Geschehen auf der fernen dänischen Ostseeinsel Bornholm ab, wo Kobr mit seiner Familie gerne Urlaub macht.

Mitgebracht ins KiTT hatte der Autor eine alte Landkarte aus Schulbeständen sowie einen Tisch-Leuchtturm mit dänischer Flagge: „Damit ich mich ohne Volker Klüpfel nicht so einsam fühle.“

Der Unterschied zwischen Altusried und Bornholm

Auf der Landkarte war ein dicker roter Pfeil eingezeichnet, der auf das „fliegenschissgroße“ Bornholm hinwies. Kluftis Altusried sei dagegen eine „Metropole“.

Die Hauptfigur seines Kriminalromans ist der „hochdekorierte, in ein tiefes Stimmungsloch gefallene, frisch geschiedene“ Kriminalkommissar Lennart Ipsen. Der Deutsch-Däne hat sich bei der Insel-Kripo beworben, um seinen Burnout zu überwinden und einen Neustart zu wagen.

Und „mittags ein kleines Nickerchen“

Die Hauptfigur hat eine „neue“ Ex-Frau, zwei Teenie-Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren sowie einen rüstigen Papa mit einer wesentlich jüngeren Partnerin, „die ihn auf Trab hält“. Ipsen stellt sich vor, auf Bornholm als kleiner Landpolizist die Luftveränderung und Idylle genießen zu können.

„Vielleicht steht ein Sofa im Polizeiposten, wo ich mittags ein kleines Nickerchen machen könnte…“, trägt Kobr sein Sinnieren vor. Doch daraus wird nichts, denn ein brutaler Mord geschieht kurz nach dessen Ankunft. Natürlich der Erste seit unzähligen Jahren.

Kobr gesteht: „Bin ein unruhiger Urlauber“

Entstanden ist die Idee für den Solo-Krimi, als Michael Kobr im Liegestuhl am Ferienhaus auf Bornholm lag. Langweilig sei ihm gewesen, nichts los. „Ich bin ein unruhiger Urlauber, manchmal zum Leidwesen meiner Familie“, bekennt er auf der Bühne des KiTT.

Dann sei die Müllabfuhr vorbeigefahren, die den Namen „Lennart Ipsen“ trug. Außerdem lag ein „Hauch von Schweinemist“ in der Luft. So entstand die Idee für die Figur, die nun auf Bornholm den Mord an Schweinebauer Kristensen aufklären muss. Dieser wurde heißgeräuchert auf seinem Hof aufgefunden - tot.

Dunkle Schatten auf der hellen Insel

Gemeinsam mit seiner dänischen Kollegin Britta, die er zuerst als „alternde Ökotrine“ wahrnimmt, dann aber ihre authentische und lustige Art erkennt, ermittelt Ipsen in dem Mordfall. Es stellt sich heraus, dass es auf der hellen, idyllischen Insel eben auch dunkle Schatten gibt.

Doch zusätzlich haben sich Ipsens Vater und seine beiden Töchter, die bei der Mutter auf Rügen leben, zum Besuch angekündigt. Für die Mädchen müssen noch, wie von Lennart Ipsen versprochen, die Zimmer hyggelig gestaltet werden, was den handwerklich eher ungeschickten Kommissar ziemlich in Stress versetzt.

885 Euro für Kinder-Krebshilfe

Doch dank seiner Kollegin Britta und deren Mann, der auf der Insel einen Laden mit fast allem betreibt, gelingt es rechtzeitig. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht.

Nach der Lesung gab es eine lange Schlange, da viele Zuhörer sich das Buch von Michael Kobr signieren lassen wollten. Der gesamte Eintritt (885 Euro) wurde zum Abschluss als Scheck an Michael Müller von der Urmel-Kinder-Krebshilfe übergeben.