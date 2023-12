Was der Region angesichts des Klimawandels künftig in Sachen Starkregen und Wetterextreme drohen könnte, ist kürzlich Thema eines Vortrags der Tettnanger Klimawandel-Reihe gewesen. Rund 20 Interessierte lauschten den Ausführungen von Risikomanagement-Experte Jürgen Rapp sowie vom Geschäftsführer des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands, Jürgen Weishaupt, in der Aula des Montfort-Gymnasiums.

Über Starkregen, Hitze und deren regionalen Auswirkungen sprach zunächst Jürgen Rapp vom Ingenieurbüro Rapp-Schmid für Risikomanagement. Er warnte zum Thema Starkregen: „Den Worst-Case haben wir noch nicht erlebt“ und stellte klar: „Für Starkregenprobleme braucht es kein Gewässer.“

Vorfälle mit Hochwasser, Starkregenfluten oder auch Niedrigwasser, häuften sich. In Baden-Württemberg würden die Grundwasserspiegel seit Jahren sinken. Starkregenereignisse hätten sich seit 2007 extrem vervielfacht. Es würden sich immer mehr längere Trockenphasen mit kurzzeitign Extremniederschlägen abwechseln. „Wenn es dann regnet, dann richtig“, stellte Rapp fest.

Für Tettnang soll bis Ende 2024 Konzept vorliegen

Rund 30 Prozent der Niederschläge würden verdunsten, erklärte er. Zehn Prozent versickern und 60 Prozent fließen ab. Starkregen definiere sich dabei nicht nur über die reine Wassermenge, sondern auch über den Faktor Zeit. Viele Kommunen, so auch Tettnang, sind in den vergangenen Jahren sogenannte Starkregenkartierungen angegangen, die auch vom Land bezuschusst werden.

Diese werden nun immer häufiger erstellt, wohingegen es Hochwassergefahrenkarten schon länger gebe. Auf die Starkregenkartierung folgt eine Analyse zum Überflutungsrisiko sowie ein Handlungskonzept zur Risikominimierung. Für Tettnang soll beides bis Ende 2024 vorliegen.

Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands und Leiter der Tettnanger Hopfenvertriebsgenossenschaft, blickte in seinem Vortrag zu Klima und Hopfen zunächst zurück in die Anfänge 1844, mit dem Start des Hopfenanbaus in Tettnang und einem historischen Abriss. In Kontrast dazu schilderte er die aktuelle Lage und schickte voran: „Zwei schlechte Erntejahre hintereinander, wie 2022 und 2023, das gab es sonst nicht.“

Den spürbaren Klimaextremen wolle man mit unterschiedlichen Strategien entgegenwirken. Zum Beispiel mit einer Sortenvielfalt, die sich inzwischen von zwei auf 24 Sorten gesteigert hat. Das neue Ziel sei es bei Züchtungen, Sorten mit mehr Klimatoleranz zu erhalten. Denn die benötigten Inhaltsstoffe im Hopfen werden in Hitzejahren drastisch weniger, wie eine Auswertung über mehrere Jahre gezeigt habe. Bei neuen Züchtungen gebe es schon erste Erfolge, ein Problem sei hier eher eine gewisse Zurückhaltung seitens der Brauereien für neue Sorten aufgrund der Geschmacksveränderung.

Niederschläge zum falschen Zeitpunkt

In diesem Jahr sei die Niederschlagsmenge durchaus hoch gewesen - aber zum falschen Zeitpunkt, denn der Hopfen brauche besonders von Mai bis August Niederschläge. So habe sich die Wetterverteilung ungünstig verändert, ebenso wie die Temperaturen. Hinzu kommen besondere Phänomene wie Starkregen, Hagel und Sturmschäden, wie dieses Jahr im Argental.

Auch auf das Thema Agri-Photovoltaik kam Weishaupt zu sprechen. Die Anlagen schützen vor Starkregen, ersetzen Hagelnetze und verhindern Sonnenbrand - Doch was bei Obst gut funktioniere, sei beim Hopfen in acht Metern Höhe nicht so einfach zu lösen. Ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit sei etwa ein klimaneutrales Erntezentrum mit Biogas und Holz, so Weishaupt.

Ein weiteres Thema, um dem Klimawandel im Hopfenanbau zu begegnen, seien Bewässerungsanlagen, die in Tettnang bereits vereinzelt zum Einsatz kommen. Eine Möglichkeit hierfür seien Auffangbecken für Regenwasser, sodass Wasser sowohl für den Hopfen als auch für Obst genutzt werden kann. Für ein größeres Becken sei allerdings mit rund sieben Jahren Planungszeit zu rechnen - aus verschiedenen Gründen seien die Becken außerdem nicht gern gesehen und der Genehmigungsprozess sehr aufwändig.

Anders sei das in der Hallertau, wo für die Hopfenbewässerung ein eigener Wasserwirtschaftszweckverband gegründet wurde. Allerdings können die Hopfenbauern dort auch auf drei große Flüsse zugreifen.

