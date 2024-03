Kleine Tettnanger Bürger bekommen ein besonderes Geschenk

Die Stadt Tettnang bietet in Kooperation mit dem Jugendamt Bodenseekreis im Zuge des Projekts „KiWi - Kinder Willkommen“ einen Besuchsdienst für frischgebackene oder neu zugezogene Eltern an.

Die Familienbesucherinnen kommen nicht mit leeren Händen: Neben viel Informationsmaterial bringen sie auch ein Geschenk für die kleinen Neubürger mit. Eines dieser Geschenke sind ab sofort Holz-Greiflinge der Spielzeugmanufaktur Pfingstweid, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Ein paar dieser Greiflinge übergaben Mitarbeiter der Spielzeugmanufaktur kürzlich Bürgermeisterin Regine Rist bei einem Besuch in der Diakonie Pfingstweid. Rist zeigte sich bei einer Führung durch die Manufaktur begeistert von den hochwertigen und nachhaltigen Spielzeugprodukten, die in der Pfingstweid von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung hergestellt werden.

Projekt bewährt sich seit vielen Jahren

„Es ist bemerkenswert, mit welcher Freude und Sorgfalt die Arbeit hier passiert“, so Rist. „ Ich freue mich sehr, dass es in unserer Stadt diese so wertvolle Unterstützung für Menschen mit geistigen Behinderungen und körperlichen Einschränkungen gibt.“

Die Greiflinge aus Ahorn- und Buchenholz werden künftig die ganz kleinen, neuen Tettnanger erfreuen. Übergeben werden sie ihnen als Willkommensgeschenk bei Familienbesuchen im Zuge des Projekts. Dieses bewährt sich in Tettnang bereits seit zehn Jahren. Zwölf ausgebildeten Familienbesucherinnen des Familientreffs Tettnang nehmen Kontakt mit frischgebackenen Eltern und neu zugezogenen Familien mit Kindern bis drei Jahre auf und vereinbaren einen Besuchstermin.

Viele Familien freuen sich über Angebote

Dieser kann im Zuhause der Familien stattfinden, aber auch ein Treffen zu einem Spaziergang sein. Zu dem Termin bringen die Familienbesucherinnen ein Geschenk und viel Info-Material zu Angeboten für Familien in Tettnang mit und informieren über sämtliche Beratungsmöglichkeiten.

Die häufig ausgebildeten Erzieherinnen beantworten aber auch direkt Fragen rund um das Thema Kind. „Viele Eltern nehmen das kostenlose Angebot sehr dankbar an“, berichtet Ursula Käppeler vom Tettnanger Amt für Bildung. „Sollte jemand bisher keinen Besuch erhalten haben, darf er sich gerne beim Familientreff Tettnang melden.“