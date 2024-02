Klassentreffen nach einem halben Jahrhundert

Im Februar 1974 haben rund 50 junge Männer und eine Frau in Tettnang ihre Ausbildung zum Elektroniktechniker an der Elektronikschule Tettnang begonnen. Genau 50 Jahre später begegneten sie sich wieder am gleichen Ort - zumindest all jene, die von der ursprünglichen Klasse noch übrig sind und die Anreise nach Tettnang auf sich nehmen konnten.

Dass ein solches Klassentreffen zustandekommt, sei schon etwas Besonderes und nicht selbstverständlich, meint Heinz Mauder, der mit 71 Jahren einer der jüngsten im ehemaligen „Lehrgang LG 18“ ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass die früheren Elektronikschüler nach Jahrzehnten wieder zusammen in Erinnerungen schwelgen: Bereits vor 25 Jahren haben sie ein Klassentreffen veranstaltet.

Daraufhin hatte sich Organisator Peter König das ehrgeizige Ziel gesetzt, auch nach 50 Jahren nochmal seine Kameradinnen und Kameraden zusammenzutrommeln.

Was keiner über die Klassenfahrt vor 50 Jahren wusste

Rund 20 der damaligen Absolventen sind nun am Mittwoch in Tettnang zusammengekommen, angereist sind sie teils von weit her. Sepp Dirlewanger beispielsweise sei extra aus Kanada, wo er seit vielen Jahren lebt, nach Tettnang gekommen, berichtet Heinz Mauder. Es sei spannend, nach einem halben Jahrhundert zu hören, was aus den ehemaligen Mitschülern geworden sei und wohin sie ihre Lebenswege geführt hätten.

Auch vor 25 Jahren hat sich die Klasse LG18 in der Elektronikschule für ein Klassentreffen getroffen. (Foto: Heinz Mauder )

„Die meisten haben Karriere gemacht“, so Mauder. Und der Großteil sei auch der Elektronikbranche treu geblieben, viele hätten sich selbstständig gemacht. Bei einer Führung durch die Elektronikschule konnten sich die Gäste ein Bild machen, wie sich ihre ehemalige Schule in all den Jahrzehnten verändert hat. Bei einer kurzen Diaschau zeigte Manfred Kröner im Anschluss, dass in der Klasse damals nicht nur gelernt, sondern auch viel gefeiert wurde.

Auch drei der ehemaligen Lehrer, Gerhard Müller, Erich Stadler und Karl Ludewig, waren mit dabei. Eine überraschende Erkenntnis zu einer mehrtägigen Exkursion nach England, die die Klasse damals gemeinsam unternommen hatte, brachte der Englischlehrer Gerhard Müller seinen ehemaligen Schülern: Erst Jahrzehnte später erfuhren diese, dass die Exkursion nie genehmigt war - und dass das den Lehrkräften und der Schulleitung damals im Nachgang ordentlich Ärger bescherte.

Besonderes Gastgschenk für Elektronikmuseum

„Drei Tage vor Beginn der Reise war offenbar noch immer keine Genehmigung vom Oberschulamt erfolgt. Aber weil die Flüge schon gebucht waren, sind wir trotzdem geflogen“, erinnert sich Heinz Mauder und schmunzelt. Damals habe natürlich keiner der Schüler davon gewusst.

Zum Abschluss des Klassentreffens stand noch ein Besuch im ELektronikmuseum an. Heinz Mauder konnte dabei ein Gastgeschenk der besonderen Art übergeben: Den Prototypen eines Oszilloskops, das er 1970 als Mitarbeiter der in Tettnang ansässigen Firma PEK (Paul E. Klein) gebaut hatte. Noch lange tauschten sich die Teilnehmer an diesem Abend über die gemeinsame Zeit an der Elektronikschule aus und schwelgten in Erinnerungen.