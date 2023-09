Kellerduell in der Fußball–Bezirksliga Bodensee

Nur drei Mannschaften warten in der Fußball–Bezirksliga Bodensee noch auf den ersten Saisonsieg. Der SV Kehlen, der mit zwei Punkten Drittletzter ist, Aufsteiger SG Argental und die noch punktlose SG Baienfurt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass zumindest ein Team am Mittwoch erstmals dreifach punktet. Denn Argental und Baienfurt stehen sich am Mittwochabend im Nachholspiel gegenüber. Anpfiff in Tettnang–Laimnau ist um 18.30 Uhr.

Es ist nicht das einzige Fußballspiel am Mittwochabend in der Bezirksliga. Nur acht Kilometer entfernt empfängt der TSV Tettnang zur gleichen Zeit die TSG Ailingen. Beide Mannschaften sind sehr schleppend in die Saison reingestartet, haben zuletzt aber ihre ersten Siege geholt.

TSG Ailingen findet in die Erfolgsspur

Insbesondere bei den Ailinger Fußballern läuft es gerade in die richtige Richtung. Zu Saisonbeginn gab es für das Team von Spielertrainer Daniel Di Leo nur zwei Unentschieden (2:2 bei der SG Argental und 1:1 beim SV Kressbronn) sowie eine Niederlage (0:2 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz). Danach fand die TSG aber in die Erfolgsspur und schlug erst zu Hause den SV Oberzell mit 2:0 und dann auf fremden Platz den VfL Brochenzell mit 1:0.

Tettnang startete mit drei Heimniederlagen noch schlechter, punktete aber zuletzt zweimal in Folge.