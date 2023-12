Zumindest ein Teil der Betroffenen kann aufatmen: Für die Bereiche des Versorgungsgebiets der Haslach-Wasserversorgung wurde das Abkochgebot für Trinkwasser, das seit Montag in Kraft war, am Mittwochnachmittag wieder aufgehoben.

Menschen im gesamten Stadtgebiet von Tettnang sowie den Ortschaften Langnau und Tannau und im Meckenbeurer Teilort Kratzerach können das Leitungswasser wieder bedenkenlos trinken.

Die Netzproben im Bereich der Haslach-Wasserversorgung seien alle im Normalbereich und es seien keine Keime mehr nachweisbar, teilten die Wasserversorger am Mittwochnachmittag nach einer gemeinsamen Konferenz mit dem Gesundheitsamt mit.

Sicherheitschlorung als nächste Maßnahme

Nachdem am Montag bei einer Routine-Probe in Langenargen Keime in einem Brunnen nachgewiesen wurden, wurde als Vorsichtsmaßnahme für ein großflächiges Gebiet der Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS) sowie des Wasserwerks Langenargen und Teile des Gebiets Haslach-Wasserversorgung die Empfehlung ausgesprochen, Leitungswasser vor dem menschlichen Verzehr abzukochen.

Für die betroffenen Gebiete des Versorgungsbereichs des ZWUS und des Wasserwerks Langenargen gilt das Abkochgebot weiterhin. Wie die Wasserversorger am Mittwoch mitteilten, seien die gemessenen Keimwerte dort zwar rückläufig, aber noch nicht bei Null. Daher werde das Wasser im Hochbehälter Hagenbuchen sowie in Hochwacht mit einer sogenannten Sicherheitschlorung versehen.

Hier gilt das Abkochgebot weiterhin

Das Abkochgebot gilt also weiterhin für die gesamte Gemeinde Eriskirch, das gesamte Gemeindegebiet Langenargen, Kehlen inklusive aller Teilorte der ehemaligen Gemeinde Kehlen, sowie im Bereich der Stadt Tettnang für die Teilorte Kau, Bürgermoos, Hagenbuchen, Motzenhaus, Pfingstweid und Walchesreute. In Kressbronn ist lediglich der Ortsteil Kochermühle betroffen.

Wie lange das Abkochgebot noch gilt, lässt sich aktuell noch nicht sagen - voraussichtlich wird es jedoch auch über die Weihnachtsfeiertage weiterhin in Kraft bleiben.