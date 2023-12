Das Abkochgebot für Trinkwasser, das seit Montag in einigen Gebieten im Bodenseekreis gilt, bleibt vorerst weiterhin bestehen. Am Dienstag haben die Wasserversorger Unteres Schussental (ZWUS) und die Haslach-Wasserversorgung weitere Proben ausgewertet.

Sie befinden sich zudem in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Auch zur Ursache der Verunreinigung im Wassernetz gibt es eine erste Theorie.

Das Abkochgebot für Trinkwasser, das für den menschlichen Verzehr genutzt wird, ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme der Wasserversorger, nachdem bei einer Routine-Kontrolle mikrobiologische Verunreinigungen mit coliformen Keimen festgestellt wurden.

Die betroffene Probe stammt aus dem Brunnen „Obere Wiesen“ in Langenargen. Dieser wurde umgehend vom Netz genommen. Weil es sich dabei um den leistungsfähigsten Grundwasserbrunnen der Region handelt, beziehen viele Menschen aus mehreren Versorgungsgebieten ganz oder teilweise von dort ihr Trinkwasser.

Das sind die betroffenen Gebiete

Daher gilt das Abkochgebot für ein relativ weiträumiges Gebiet, sowohl im Bereich des ZWUS, des Wasserwerks Langenargen als auch im westlichen Teil des Zweckverbands Haslach-Wasserversorgung. Betroffen sind die gesamte Gemeinde Eriskirch, Kehlen inklusive aller Teilorte der ehemaligen Gemeinde Kehlen, sowie im Bereich der Stadt Tettnang die Teilorte Kau, Bürgermoos, Hagenbuchen, Motzenhaus, Pfingstweid, Walchesreute und das gesamte Gemeindegebiet Langenargen. Kressbronn ist bis auf den Ortsteil Kochermühle nicht betroffen.

Das Kerngebiet von Tettnang ist nicht betroffen, da es von den Riedquellen durch das städtische Wasserwerk versorgt wird. Das Abkochgebot gilt in den farblich markierten Gebieten sowie in den Ortschaften. (Foto: ZWUS )

Im Bereich der Haslach-Wasserversorgung sind die gesamte Ausdehnung der Ortschaften Langnau und Tannau betroffen sowie im Stadtgebiet Tettnang die Wohnplätze Baumgarten, Bechlingen, Bernau, Blumenrain, Brünnensweiler, Büchel, Dieglishofen, Feurenmoos, Frohe Aussicht, Fünfehrlen, Gemertsweiler, Höll, Irrmannsberg, Kaltenberg, Missenhardt, Neuhäusle, Oberhof, Hoher Rain, Wagnerberg, Waldhub, Zimmerberg und auf der Gemarkung Meckenbeuren der Teilort Kratzerach. Eine Übersichtskarte für die betroffenen Gebiete ist auf der Homepage des ZWUS einsehbar.

Wie lange könnte sich das Ganze noch ziehen?

ZWUS-Geschäftsführer Simon Vallaster berichtete am Dienstag von einer „nachlassenden Tendenz“ bei den Ergebnissen der weiteren Proben. „Das Abkochgebot gilt jedoch weiterhin“, erklärte er. Wie lange noch, das werde sich im Laufe der kommenden Tage zeigen. Es würden aktuell täglich Proben an verschiedenen Stellen entnommen. Erst wenn überall Nullwerte vorliegen, könne das Abkochgebot aufgehoben werden.

Das sind Keime, die im Oberflächenwasser, beispielsweise in Badeseen, oder auch auf Gemüse überall verbreitet sind, Simon Vallaster

Weil die Auswertung der Proben eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und die Laborkapazitäten über die Weihnachtsfeiertage sehr begrenzt seien, könne es durchaus sein, dass das Abkochgebot über Weihnachten weiter bestehen bleibt, kündigt Vallaster an. Gegebenenfalls sei eine Teilaufhebung etwa für die Gebiete des Haslach-Verbands schon vorher möglich.

Zusammenhang mit Erkrankungen unwahrscheinlich

Konkret wurden bei dem Brunnen in Langenargen Keime von Escherichia Coli und Enterokokken in geringer Konzentration festgestellt. „Das sind Keime, die im Oberflächenwasser, beispielsweise in Badeseen, oder auch auf Gemüse überall verbreitet sind“, erklärt Vallaster. Es handle sich nicht um Krankheitserreger und auch nicht um Viren, sondern um sogenannte Indikatorkeime.

Über die Nahrung nehmen Menschen solche Keime regelmäßig auf, weshalb ein Zusammenhang der Wasserverunreinigung etwa mit Magen-Darm-Erkrankungen höchst unwahrscheinlich sei. Für das Trinkwasser liegen die Grenzwerte für diese Keime jedoch bei Null, sodass ein Abkochgebot als Vorsichtsmaßnahme erforderlich sei.

Chlor wird in geringer Konzentration eingepflegt

Um die Keime wieder aus dem System zu bekommen, werde man am Mittwoch nun im nächsten Schritt eine Sicherheitschlorung durchführen, kündigt Vallaster an. Dabei werde Chlor „in einer für den Menschen unbedenklichen Konzentration“ in zwei Hochbehälter eingepflegt. Dieses sei dann für zwei bis drei Tage im Umlauf. Für den Endverbraucher sei die Chlorierung kaum zu spüren. „Sehr sensible Geister werden das vielleicht etwas merken“, meint Vallaster.

Um herauszufinden, wie die Keime ins Trinkwasser gelangt sein könnten, fand am Dienstagvormittag eine Begehung des Brunnens in Langenargen statt. Nach bisherigem Stand sei laut Vallaster davon auszugehen, dass Oberflächenwasser, das praktisch immer die genannten Keime enthalte, ins Grundwasser gesickert sei. Als Ursache dafür kommen demnach die vielen Regenfälle, die Schneeschmelze und Hochwasser der vergangenen Wochen in Frage. Weitere Untersuchungen sollen dies näher klären.

Bei Fragen steht der ZWUS zur Verfügung

Wer direkt Fragen an den Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental hat, erreicht diesen während der Geschäftszeiten unter Telefon 07542 / 403 251 oder per E-Mail: [email protected]. Ansprechpartner im Versorgungsgebiet des Zweckverbands Haslach-Wasserversorgung sind zu erreichen unter 07528 / 920 960 oder per Mail: [email protected]