Kartenvorverkauf fürs Kolpingtheater startet

Mit dem Klassiker „Der Meisterboxer“, einer „K.O.mödie“ in drei Runden von Otto Schwartz und Carl Mathern von 1923, startet die Kolpingsfamilie ins neue Jahr (Foto: Kolpingtheater). Der Inhalt ist schnell erzählt: Ein Mann möchte den besonders gesunden Kochkünsten seiner Frau entfliehen und „borgt“ sich die Identität seines Namensvetters und Meisterboxers Breitenbach. Dass das nicht gutgehen kann, ist vorprogrammiert… Gespielt wird vom 3. bis 6. Januar, jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus. Am Samstag, 6. Januar, findet noch eine extra Vorführung um 14 Uhr statt. Karten gibt es ab Samstag, 9. Dezember, im Schuhhaus Jung, Karlstraße 26 oder an der Abendkasse. Eine Karte kostet zehn Euro.