Julia Maier möchte Tettnangs neue Hopfenkönigin werden.

Die Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 wird am 21. Oktober in der Halle in Obereisenbach gewählt. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Wahl. Heute stellen wir Julia Maier vor.

Die 18-jährige lebt auf dem elterlichen Hopfenbetreib in Biggenmoos. Sie absolviert zur Zeit ein freiwilliges soziales Jahr bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich.

Fragt man Julia nach ihren Hobbies, dann erzählt sie von Büchern, die sie gerne liest, aber auch leckere Köstlichkeiten zu backen gehört dazu, ebenso wie schwimmen und häkeln. Hopfenkönigin möchte Julia Maier werden, „um unsere Tradition des Hopfenanbaus Außenstehenden nahe zu bringen“, erklärt sie.

Dafür, wie das Anbaugebiet Tettnang in 100 Jahren aussehen könnte, hat sie eine klare Vision vor Augen: „Ich sehe die Modernisierung der Traktoren sowie der einzelnen Maschinen, die benötigt werden. Dann sehe ich hauptsächlich große Höfe mit sehr großen Hopfengärten. Natürlich wird es neue klimaressistentere Sorten geben.“