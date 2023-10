Bei Tettnanger Jugendlichen kommt im Herbst und Winter sicherlich keine Langeweile auf, denn das Team im Tettnanger Jugendhaus überlegt sich jedes Jahr ein umfangreiches Programm für die sogenannten JugendkulTTour-Wochen.

Auch dieses Jahr ist wieder einiges geboten mit Konzerten, Workshops, einer Lesung und weiteren Programmpunkten. Zum Auftakt haben die Jugendlichen bereits etwas gestaltet, was seit Kurzem unübersehbar die Innenstadt schmückt.

Die Hausfassade des Jugendhauses hin zur Grabenstraße war schon länger nicht mehr so ansehnlich und ließ für Außenstehende auch gar nicht erkennen, dass es sich ums Jugendhaus handelt. Das wollten die Jugendlichen ändern und haben gemeinsam mit einem Graffiti-Künstler zur Farb-Sprühdose gegriffen und von einem Gerüst aus die komplette Fassade bunt gestaltet.

Botschaft mit eingearbeitet

„Das war Teil des ersten Projekts für die diesjährige JugendkulTTour, für die uns auch der Bauhof mit dem Gerüst unterstützt hat“, erklärt Jugendhaus-Mitarbeiterin Katharina Noll. Auch durch das Projekt „Demokratie leben“ sei der Workshop unterstützt worden.

Doch die Fassade ist nicht nur künstlerisch durchdacht, sondern trägt auch eine Botschaft in sich: „Wir sind alle gleich“ prangt in großen weißen Lettern auf der Wand, neben einer Weltkugel in Regenbogenfarben.

Weiter geht es gleich am Samstag, 7. Oktober, bei der Tettnanger Musiknacht. Insgesamt drei Bands spielen im Jugendhaus. Unter dem Motto „Jung trifft alt“ sollen diesmal verschiedene Generationen zusammengebracht werden: Es spielen die Tettnanger Band Post Pacific, die Rock-Urgesteine TT-Rock sowie die Ravensburger Sängerin Chrissie. Das Jugendhaus ist zudem die einzige Location bei der Musiknacht, bei der auch Jugendliche ab 16 Eintritt erhalten.

Einen Escape-Room selbst zusammenstellen

Weiter geht es dann in den Herbstferien mit einer Halloweenparty und einem Tanzworkshop. Neu im Programm ist dieses Jahr ein Escape-Room-Workshop. Dabei dürfen die jungen Teilnehmer selbst ein Spiel für einen Escape-Room kreieren und sich dafür Rätsel überlegen. Anschließend darf eine Gruppe von unbeteiligten Jugendlichen natürlich auch testen, ob das Ganze funktioniert.

Eine große Rolle bei der JugendkulTTour, die bereits zum elften Mal stattfindet, spielt seit Jahren die Musik. So gibt es unter Regie von Jugendhaus-Mitarbeiter Thomas Psenner auch diesmal wieder einen Songwriting-Workshop, der den nächsten Jugendhaus-Hit zum Ergebnis haben soll. „Der Song wird dann im Anschluss natürlich auch aufgenommen“, sagt Psenner. Im Keller des Jugendhauses befindet sich immerhin ein professionelles Tonstudio.

Puke Brothers geben ihr Abschiedskonzert

Das steht an zwei Tagen Anfang November auch Bands aus der Region zur Verfügung. Wer seine eigene Musik professionell auf Band haben möchte, kann die Chance nutzen und dort aufnehmen. „Dafür haben sich auch schon einige Bands angemeldet“, weiß Thomas Psenner.

Ein besonderes Konzert steht dann am Freitag, 1. Dezember, auf dem Programm: Die Tettnanger Band Puke Brothers, die sich vor vielen Jahren im Jugendhaus gegründet hat, gibt ihr Abschiedskonzert. Nach mehr als einem Jahrzehnt will sich die Band auflösen und zum Schluss nochmal dahin zurückkehren, wo alles angefangen hat. Noch zwei weitere Bands sind ebenfalls mit am Start: Koloclyphis aus Lindau und Jazz Rabbit Junkies aus dem Raum München.

Neu dabei: Lesung mit einer Tettnanger Autorin

Eine Neuheit in diesem Jahr ist außerdem eine Lesung mit einer Tettnanger Autorin. Helga R. Müller stellt am Donnerstag, 7. Dezember, ihren Jugendroman „Zadak, der magische Wanderfalke“ im Jugendhaus vor. „Auch Schulklassen sind willkommen“, meint Katharina Noll.

Ein weiteres Konzert steht am 26. Januar 2024 an, wenn die ebenfalls im Jugendhaus beheimatete Band Lorbank Collective zum Wohnzimmerkonzert lädt. Bereits Tradition sind außerdem die Workshops in Kooperation mit dem Elektronikmuseum. So gibt es jeweils zwei Termine zum Weihnachtslöten und zum Osterlöten, bei denen die Jugendlichen unter fachlicher Anleitung spannende Objekte löten dürfen.

Weil bei den offenen Treffs im Jugendhaus immer wieder kreativ gewerkelt wird und dabei verschiedene Kunstwerke entstehen, gibt es im Juni 2024 außerdem eine Ausstellung mit sämtlichen gesammelten Werken im Tettnanger Rathaus.

Anmeldung läuft

Alle Infos zur Tettnanger JugendkulTTour gibt’s online unter www.jugendhaus-tettnang.de. Die Anmeldung ist direkt über das Formular auf den JugendkulTTour-Flyern möglich sowie über die Homepage oder telefonisch beim Jugendhaus. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor der Veranstaltung.