Vor allem die jüngeren Generationen beschäftigt die Zukunft des Planeten und damit auch ihre eigene Zukunft sehr. Die Themen Klima- und Umweltschutz sowie Artenschutz stehen deshalb in diesem Jahr auch im Fokus des Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volksbank.

„Der Erde eine Zukunft geben“ lautet das diesjährige Motto des Wettbewerbs, der bereits zum 54. Mal von der Volksbank Bodensee-Oberschwaben ausgerufen wird. Kinder und Jugendliche sind dabei dazu aufgerufen, sich mit dem Thema kreativ zu befassen und Bilder einzureichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die neue Wettbewerbsrunde ist am 2. Oktober gestartet.

Bundesumweltministerin ist Schirmherrin

Schirmherrin des 54. Internationalen Jugendwettbewerbs ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

„Ich freue mich sehr, dass der Wettbewerb in der aktuellen Runde die Themen Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt“, wird die Ministerin in der Pressemitteilung zitiert. Die Schönheit und Vielfalt der Natur hätten seit jeher die Kunst inspiriert, so Lemke weiter.

Das Thema des 54. Jugendwettbewerbs der Volksbank- und Raiffeisenbanken lautet „Der Erde eine Zukunft geben“. (Foto: Volksbanken Raiffeisenbanken )

„Auch Vorstellungen von der Zukunft unserer Erde bieten vielfältige Ansätze der kreativen Auseinandersetzung. Dazu findet jede neue Generation ihren eigenen Zugang“, so die Umweltministerin in ihrem Grußwort.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Was können wir schon heute dafür tun? Und wie können wir die Ressourcen der Erde schonen? Mit diesen und weiteren Fragestellungen können sich Schülerinnen und Schüler der ersten bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, auseinandersetzen.

Abgabeschluss im Februar

Zur Auswahl stehen die Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm, für die Teilnehmer ihre Werke einreichen können. Abgabeschluss für alle Beiträge ist der 15. Februar 2024.

In den Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm ermitteln Expertenjurys die Gewinnerinnen und Gewinner auf Orts-, Landes- und Bundesebene, im Bereich Bildgestaltung sogar auf internationaler Ebene. Hauptpreis auf Bundesebene ist die Teilnahme an der exklusiven „jugend creativ“-Bundespreisträgerakademie im Sommer 2024, die die individuelle Kreativitätsförderung der jungen Talente in den Mittelpunkt stellt.

Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es online unter www.volksbank-fntt.de/jugendcreativ