Jugendliche auf den Spuren von Baumeister Biber

Die Ravensburger „Youth in Nature“-Gruppe hat bei ihrem ersten Treffen am letzten Oktober-Wochenende das Reich des Bibers erkundet. Die Exkursion ist Teil des Projekts „Youth in Nature“. 17 Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren gehören dem Ravensburger Forscherteam an. Sie dürfen innerhalb von zwei Jahren auf 13 Exkursionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ihre Artenkenntnisse erweitern.

Die sehr gelungene Auftaktveranstaltung der „Entdeckermission“ gestaltete Jürgen Holzwarth, Leiter des Forstreviers Tettnanger Wald am Waldhaus in Tannau. Die Jugendlichen machten sich mit dem Förster und Waldpädagogen auf den Weg ins Reich des Bibers. Unweit des Schulungshauses hat sich das Nagetier seit vier Jahren seinen Lebensraum eingerichtet. Die Entdecker staunten nicht schlecht, als der Waldexperte ihnen den fast zwei Meter hohen Biberdamm präsentierte, der den Bollenbach aufstaut und so ein ganz neues Seenbiotop mit ausgedehnten Flachwasserbereichen gestaltet. Der Baumeister selbst ließ sich leider nicht blicken. Dafür konnten sich die Jugendlichen dank eines präparierten Gebisses ein Bild von den beeindruckenden Schneidezähnen machen, die schier mühelos Baumstämme durchnagen, dabei jede Menge Spächtele produzieren und die Leibspeise der Biber, frische Rinde, abschälen.

Erstaunen erzeugte auch der Biberpelz, der von allen untersucht wurde. Mit 23.000 Haaren pro Quadratzentimeter und einem besonderen Fett, dem Bibergeil, schützt sich das Tier vor der Kälte des Wassers. „Dagegen sind wir ja richtige Glatzköpfe!“, so die einhellige Meinung der Exkursionsgruppe. In der fünfstündigen Exkursion erfuhren die Jugendlichen noch einiges über seine Lebensweise, seine Ernährung und warum die Biber überhaupt Dämme bauen. Natürlich wurde auch darüber diskutiert, dass der Biber mit seinen Hoch- und Tiefbauten verantwortlich ist für Beeinträchtigungen in Land- und Forstwirtschaft und von Grundstückseigentümern einiges abverlangt. Es wurde deutlich, dass Biber in manchen Bereichen wertvolle und willkommene Naturschutzarbeit leisten, aber in anderen auch für viele Konflikte sorgen.

