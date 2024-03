Jubilare im Tettnanger Rathaus geehrt

Susanne Rehm, Ursula Straub, Harald Schele, Eugen Beck, Daniela Mayer und Volker Schreiber haben eines gemeinsam: Sie arbeiten schon lange bei der Stadt Tettnang. Dafür wurden sie am Freitag geehrt.

„Dass es zu einem Haus- oder Dienstjubiläum kommt, ist ein Zeichen von unglaublichem Engagement und der Treue zum Arbeitgeber“, wird Bürgermeisterin Regine Rist in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man sein Wissen und sein Können über so lange Zeit einem Arbeitgeber zur Verfügung stellt.“

Schulsozialarbeiterin Susanne Rehm trat 1999 in den Dienst der Stadt ein und feiert laut Verwaltung sowohl ihr 25-jähriges Haus- als auch Dienstjubiläum. Rehm habe in Ludwigsburg Soziale Arbeit studiert. Später ließ sie sich in Weingarten zur Erwachsenenbildnerin ausbilden. „In Tettnang baute Rehm Schulsozialarbeit auf“, schreibt die Stadt.

Ebenfalls ihr 25-jähriges Dienst- und Hausjubiläum bei der Stadt feiert in diesem Jahr Musikschullehrerin Daniela Mayer. Mayer studierte laut Pressemitteilung am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch und erwarb 1984 ihren Abschluss als staatlich geprüfte Musiklehrerin. Seit 1999 ist sie bei der Städtischen Musikschule Tettnang tätig. An der Feier konnte Mayer aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen.

Volker Schreiber und Harald Schele unterrichten seit 20 Jahren an der Tettnanger Musikschule. Schreiber unterrichtet Schlagzeug, Schele Tuba. Letzterer studierte am Vorarlberger Landeskonservatorium zunächst Instrumental- und Gesangspädagogik, absolvierte von 1998 bis 2002 aber noch zusätzlich ein künstlerisches Diplomstudium im Hauptfach Tuba. Beide sind in diversen Bands unterwegs, Schele spielt zudem Tuba im Symphonieorchester Vorarlberg.

Ursula Straub trat 2001 in den Dienst der Stadt Tettnang als Erzieherin im Kindergarten Ramsbach ein, „wo sie auch heute noch mit Freude arbeitet“, wie die Stadt schreibt. Straub absolvierte ihre Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik Ravensburg. Ihre Teilnahme an der Feier musste sie kurzfristig absagen.

Der gelernte Landwirt Eugen Beck startete seine berufliche Laufbahn bei der Stadt 2004. „Seither sorgt er an der Argentalschule als Hausmeister für die Wartung und Pflege des Schulgebäudes und des -geländes.“