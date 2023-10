Im „picke-packe“ vollen Kino in Tettnang hat jetzt Kabarettist und Hektikverweigerer Johannes Flöck erklärt, wie das so funktioniert, ohne Stress durchs Leben zu gehen. Im KITT stellte er sein neuestes Comedy-Programm „Schöner schonen“ unter dem Motto „Man kann sich auch langsam Mühe geben“ vor.

In seiner witzigen, sprachlich feinsinnig formulierten Mischung aus Anekdoten und Reflexion brachte der Metzgerssohn aus Koblenz mit hin und her flitzenden Geistesblitzen zu Dingen wie Altern, Beziehungsstress, Freizeitgestaltung, Sport und vielem mehr, die Menschen zum Lachen. „Nichts macht jünger als die Verschwendung an Dinge, die lustvoll sind“ erklärte er.

Das größte Ärgernis im Urlaub

Johannes Flöck erzählte, dass seine Freundin gerade mit zwei Frauen im Schwarzwald beim Waldbaden sei und er in Angst bade, da es dort kein Handynetz gebe.

Flugs ging es dann zum Thema Urlaub mit der Frage: „Wissen Sie, dass das größte Ärgernis im Urlaub der Partner ist? Viele nehmen lieber das Handy mit.“

In England gibt es schlecht gemachtes, gutes Essen

Er sei mit seiner Freundin in England im Urlaub gewesen. „Sie hat beim Linksverkehr Schnauf-Geräusche gemacht, wie wenn beim Airbag die Luft entweicht“ verriet er. Es habe schlecht gemachtes, gutes Essen gegeben. Man denke nur an den krossen Bacon.

Er flocht ein, dass Frauen ja auch gut riechen und schmecken ‐ aber einen langsam umbringen.

Warum Drecksäcke nichts Schlimmes sind

Einiges hatte Johannes Flöck zu seiner Wahlheimat Köln zu erzählen. Er mag er die legere Art der Kölner. Das „Kölsch“ gebe es als „Schuss“ und als „Drecksack“, was Nichtkölner beim Bestellen im Lokal ziemlich irritiere.

Beim Sport bevorzuge er „Neuroathletik“. Dabei müsse man sich den Sport nur innerlich vor Augen führen, dann würden alle Muskeln aktiviert. Er demonstrierte auf der Bühne ein Tennisspiel in liegender Position. „Schön ist es auch, schon mal im Liegen einen sitzen zu haben.“

Küssen muss man wohl alleine

Ein kurzer Abstecher in die Küche: „Viva la Küchenrevolution!“ Als Küchenhilfe habe er sich selbst entlassen, da er nichts richtig machen konnte.

Er könne aber sehr gut küssen, betonte Flöck und fragte eine Frau in der ersten Reihe, ob sie es mal ausprobieren möchte. Das wurde abgelehnt und es ging in die Pause.

Von Schmetterlingen lernen

„Stress stresst und macht dumm“. Deswegen liebe er es zu schlafen. Schmetterlinge findet er gut: „Fressen, schlafen und dann die hübsche Transformation.“

Dann zurück zum Sport, zum Spinning. Nicht so sein Geschmack: Schuhe mit Absätzen vorne und Mitspinner, die mit einem Rad fahren, das keinen Meter vorwärts kommt…

Anti-Rikscha-Aufkleber für den SUV

„Richtig Angst habe ich frühmorgens vor den Rikscha-Müttern“ sagte Flöck. Das sind E-Lastenräder gefüllt mit Kindergartenkindern und Mütter mit gefährlichem Blick und hoher Geschwindigkeit. Dagegen gebe es einen Aufkleber für den SUV: „Kondome verhindern Lastenräder.“

Eifersucht auf den Bergdoktor, eine Weinwanderung mit vielen Promillen und die Erkenntnis, dass bei Männern, wenn sie schnarchen, der Wein atmet sowie unzählige weitere Gags, sorgten für fröhliche und entspannte Stimmung.

Wer bei Prada die Preise macht

Als Zugabe, eine Anekdote vom Schuhkauf in Berlin bei der Nobelmarke „Prada“. Flöcks Fazit:„Der Teufel trägt Prada, weil er die Preise macht.“

Markus Stein vom KITT dankte Johannes Flöck, dass er nach Tettnang gekommen ist und bewies gemeinsam mit dem Publikum und einem Riesenapplaus, dass Tettnang „ein Ort der Welt sei.“