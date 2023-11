Je 2500 Euro für Tafel und Kinderhospizdienst

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Brosa GmbH gegen Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden entschieden, um stattdessen regionale Organisationen zu unterstützen. In diesem Jahr gehen laut Mitteilung 2500 Euro an die Tafel Tettnang für den Zukauf von Grundnahrungsmitteln, welche nicht mehr in ausreichenden Mengen über Sachspenden zur Verfügung stehen. Ebenfalls 2500 Euro gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Amalie.