Jahreskonzert des Frauenchors Allegro unter dem Motto „Simply the Best“

Der Tettnanger Frauenchor Allegro gibt sein Jahreskonzert am 20. April, 19.30 Uhr, in der Turnhalle der Schillerschule. „Simply the best - einfach gut“ lautet der Titel des Konzerts. „Einfach gut sind die Lieder, die wir einmal mehr mit bewährtem Allegro-Schwung vortragen werden“, schreibt der Frauenchor in seiner Ankündigung und hofft, dass sich die Freude der Musikerinnen wieder aufs Publikum überträgt. Ein Abend mit Allegro bedeute auch, dass mitgesungen werden darf.

Unterstützt wird der Chor diesmal von einer Band; die drei Musiker am Klavier, Schlagzeug und Gitarre fanden sich extra für den Abend mit Allegro zusammen. Was die 40 Sängerinnen und ihre Chorleiterin Elke Sorg besonders freut, wird auch für das Publikum ein Mehrwert sein: Der Silcherchor Donau Bussen will mit seinen voluminösen Männerstimmen für akustische Abwechslung sorgen. Der vor über 60 Jahren in Riedlingen gegründete Männerchor ist weit über die Region Oberschwaben hinaus bekannt. Für das gemeinsame Konzert hat Dirigent Oliver Haux mit dem Silcherchor ein unterhaltsames Programm zusammengestellt.

Geplant ist auch eine Aftershow-Party, bei der sich die Gelegenheit bietet für angeregte Gespräche und manch spontanem Lied.

Tickets für zwölf Euro gibt es bei den Sängerinnen oder an der Abendkasse. Zudem besteht die Möglichkeit, Karten per Mail an [email protected] zu reservieren.