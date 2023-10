Seit September letzten Jahres ist Jael Berger als Pfarrerin in der Martin-Luther-Gemeinde in Tettnang tätig, ihre feierliche Investitur wird am Sonntag, den 22. Oktober in der Schlosskirche gefeiert. Im Gespräch erzählt sie von ihrem Werdegang, ihren Motiven und Zielen.

Strahlend sitzt sie vor den Besuchern der Schwäbischen Zeitung, sie ist angekommen, sie steht zu ihrem Beruf als Gemeindepfarrerin und freut sich über ihre Aufgaben, über viele bereichernde Begegnungen, über tiefe, den Kern des Lebens berührende Gespräche.

Viele Stationen nennt sie auf ihrem Weg. Jael Berger ist 1989 in Herrenberg geboren und in Öhringen/Hohenlohe aufgewachsen. Dank einem begeisternden Religionslehrer habe sie schon in der zehnten Klasse gewusst, dass sie Theologie studieren wolle ‐ dank seinem fundierten Unterricht seien noch zwei weitere Mitschülerinnen Pfarrerinnen geworden.

Stationen des Studiums waren Neuendettelsau, wo sie Hebräisch und Griechisch lernte, dann Leipzig, wo sie Kirchengeschichte studierte. Nach einem Auslandsemester in Uppsala legte sie zuletzt in Tübingen 2014 ihr erstes theologisches Examen ab. Nach dem geforderten Vorpraktikum und Studien zur systematischen Theologie habe sie 2018 ihr Vikariat in Tuttlingen aufgenommen.

Eine prägende Zeit, in der ihr Ausbildungspfarrer Matthias Kohler sie vieles erproben ließ. Hatte sie zuvor noch geschwankt, welches der richtige Weg für sie sei, habe sie hier erkannt, dass sie nicht bei der theoretischen Theologie bleiben, sondern Gemeindepfarrerin mit Bezug zu den Menschen werden wollte. In der Praxis habe sie gesehen, dass die Theorie durchaus damit vereinbar war.

Nach der Ordination im Juli 2020 in Tuttlingen war sie nach den Regeln der Landeskirche zwei Jahre lang von Tuttlingen aus Pfarrerin zur Dienstaushilfe. Auch wenn sie schon im September letzten Jahres in Tettnang anfing, musste sie noch warten, bis sie sich fest auf eine Pfarrstelle bewerben konnte, und freut sich nun, dass sie jetzt als ständige Pfarrerin in Tettnang ihre Investitur feiern kann.

Ihr Dienst ist dreigeteilt in 50 Prozent Gemeindearbeit mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit, in den Dienst als Klinikseelsorgerin und weitere 25 Prozent Predigtdienst in Eriskirch und Langenargen. Sie freut sich über den Unterricht am Montfort-Gymnasium, freut sich über die ökumenische Zusammenarbeit mit dem katholischen Klinikseelsorger Konrad Krämer und über die Kontakte in die Nachbargemeinden.

Sie ist außerdem erfreut, über den Unterricht die Jugendlichen aus Tettnang kennenzulernen und zusammen mit dem neuen Jugendreferenten Jörg Wiedmayer Angebote für sie zu entwickeln. Für sie gehöre auch das Körperliche, die Bewegung, der Sport zum Glauben: „Alle Sinne gehören zusammen.“ Da wird sie wohl einen Nerv der Jugend treffen.

Nicht minder wichtig findet sie die Arbeit mit Familien. Immer ist da die Frage: Wie soll die Kirche der Zukunft aussehen? Wie kann man Menschen für die christliche Botschaft (zurück-)gewinnen? Wichtig ist ihr dazu auch der Austausch mit den Kollegen des Kirchendistrikts, eine geistige und persönliche Gemeinschaft, „damit nicht jeder Pfarrer bei seinem Kirchturm bleibt“.

Zu ihrer Investitur am 22. Oktober um 14.30 Uhr in der Schlosskirche lädt die Gemeinde ein, ebenso zum anschließenden Beisammensein im Gemeindehaus.