Mangelnde Krankheitseinsicht, vergessene Medikamenteneinnahme und immer wieder der Griff zum Pfefferspray: Seit Mittwoch muss sich ein Mann aus dem Bodenseekreis vor dem Landgericht Ravensburg wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Notrufmissbrauch und Bedrohung verantworten.

Zudem muss das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Franz Bernhard klären, ob der Angeklagte dauerhaft in eine psychiatrische Klinik untergebracht wird, weil von ihm weitere schwere Straftaten zu erwarten sind und er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

Den eigenen Vater mit Pfefferspray attackiert

Der Angeklagte leidet seit 20 Jahren unter paranoider Schizophrenie und einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Laut Staatsanwaltschaft ist seine Schuldfähigkeit dadurch zwar eingeschränkt, aber nicht aufgehoben.

Der Mann soll laut Anklage im August 2022 seinen Vater im Streit aufs Übelste beleidigt und mit Pfefferspray attackiert haben. Zuvor soll der 43-jährige in der elterlichen Wohnung eine Tür rausgerissen und mit Farbe besprüht haben.

„Halsabschneidergeste“ gegen Krankenschwester

Ende Dezember 2022 soll er eine Krankenschwester, die er von seinen zahlreichen Aufenthalten im ZfP Friedrichshafen kannte, im Kaufland Ravensburg im Beisein von deren Tochter mit einer „Halsabschneidergeste“ und angedeuteten Messerstichen in Richtung ihres Bauches bedroht haben, ohne tatsächlich ein Messer bei sich zu führen.

Im Februar und März 2023 soll der 43-Jährige in einer Notunterkunft in Tettnang, in der er vorübergehend wohnte, mehrfach Wände besprüht, Türen eingetreten und zwei Mitbewohner mit Pfefferspray attackiert haben.

Angeklagter schweigt, Betreuer spricht

Im September 2023 soll er den Rettungsdienst alarmiert haben, weil sein Vater angeblich seine Mutter nach einem Sturz einbetonieren würde. „Mein Vater ist gemein. Er betoniert sie ein. Ich stelle Anzeige gegen meinen Vater wegen Mordes“, war am Ende der Verhandlung auf dem Mitschnitt des Notrufes zu hören.

Zu den einzelnen Tatvorwürfen wollte sich der Angeklagte, der Erwerbsminderungsrente bezieht, vor Gericht nicht äußern. „Der Mann bewegt sich in einem Spagat zwischen der kompletten Ablehnung durch den Vater und der teils übergriffigen Fürsorge der Mutter. Sie lässt ihn nicht los und zieht und zerrt an ihm“, berichtete der gesetzliche Betreuer des Mannes.

Sein Patient habe über vier Jahre in der Forensik verbracht und danach lange Zeit in einer Dachgeschosswohnung im Elternhaus gelebt. Dort habe ihn der Vater aber im Herbst 2023 endgültig rausgeschmissen und ihm Hausverbot erteilt.

Therapeutische Wohngruppe als Empfehlung

„Sobald er die Klinik verlässt, setzt er die Medikamente ab. Er ist nicht krankheitseinsichtig. Das ist Zeit-, Geld- und Ressourcenverschwendung. Der Mann braucht eine engmaschige, beständige Betreuung“, erklärte der Betreuer.

Der tickt nicht mehr richtig. Jeden Tag ein anderer Psychoterror. Ein Zeuge

Auch aus diversen Obdachlosenunterkünften sei der 43-Jährige rausgeflogen, weil es immer wieder Streit gab, berichtete er weiter und empfahl eine therapeutische Wohngruppe für seinen Klienten. Allerdings gebe es für derartige Plätze eine Warteliste.

„Der tickt nicht mehr richtig. Ich habe zwei knallharte Monate mit ihm mitgemacht, und ich habe schon viel mitgemacht. Der Typ hat sich nicht im Griff. Jeden Tag ein anderer Psychoterror“, berichtete ein als Zeuge geladener Mitbewohner aus der Tettnanger Unterkunft. Diesem hatte der Angeklagte Pfefferspray in die Augen gesprüht, worunter der 56-jährige noch heute leidet.

Ob er denn gesehen habe, dass der Angeklagte Wände beschmiert hat, wollte der Verteidiger von dem Zeugen wissen. „Der war der einzige Typ, der mit `ner Spraydose rumgerannt ist. Der hat die ganze Bude angemalt“, erklärte der 56-Jährige und berichtete, dass die Polizei Dauergast in der Einrichtung gewesen sei.

Tettnangs Polizei ist täglich vor Ort

Das bestätigten die ermittelnden Polizeibeamten. „Seit der Angeklagte aus dem Haus raus ist, ist dort Ruhe. Vorher waren wir täglich da“, erklärte ein Tettnanger Polizist. Dass einige Mitarbeiter des ZfP Friedrichshafen Angst vor dem Angeklagten haben und ihn nicht mehr auf ihre Station aufnehmen möchten, berichtete eine Polizeibeamtin. Er sei sehr bedrohlich und nicht kooperativ.

Von seinem letzten Besuch auf der Station im Februar 2023 berichtete die Krankenschwester, die er auch im Kaufland bedroht hatte. „Er wollte nur sagen, wie gefährlich wir leben. Hätte er ein Messer gehabt, würden wir nicht mehr leben“, gab sie seine Worte wieder. Einer ihrer Kolleginnen habe er an den Mundschutz gefasst,S und zu ihr habe er noch „Ich mach die platt!“ gesagt.

Der Prozess wird am Freitag, 19. Januar, fortgesetzt. Am 26. Januar soll ein Urteil fallen.