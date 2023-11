Irish-Folkrock-Band „Cul na Mara“ spielt im Flieger

Die Irish-Folkrock-Band „Cul na Mara“ spielt am Samstag, 11. November, ab 21 Uhr im Flieger. Zuvor wird ab 20 Uhr der Wuppertaler „Milla“ eine Mischung aus Anekdoten und Songs von Tom Petty, Westernhagen und Johnny Cash beisteuern, wie der Veranstalter mitteilt.

„Cul na Mara“ wird den Flieger während des Konzerts in ein irisches Pub verwandeln und mit Kilts und Pfeifen für die passende Stimmung sorgen. Die rauchige Stimme des Sängers rundet das Ganze ab. Nicht umsonst ist die Band 2023 beim Rock & Pop Preis in Siegen in mehreren Kategorien unter den ersten Plätzen zu finden.