Die neue Unterkunft im Loretoquartier ist fertiggestellt und bezugsbereit. Vor Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner besteht die Möglichkeit, die Unterkunft zu besichtigen. Das teilt die Stadt mit. Am Dienstag, 17. Oktober, haben Interessierte die Möglichkeit, das Gebäude zwischen 16 und 19 Uhr zu besichtigen.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeisterin Regine Rist werden laut Pressemitteilung jeweils zur vollen Stunde Führungen durch das Gebäude angeboten. Hierbei soll es Informationen rund um das Gebäude wie auch zur vorgesehenen Belegung und Betreuung geben. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind für Fragen und Informationen vor Ort. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt.Ein Rückblick:

Baubeginn war in der ersten Märzwoche 2023. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung verlief der Bau der Unterkunft reibungslos und der Bauzeitenplan konnte eingehalten werden. Für die Unterkunft seien 27 Module bei der Firma Purelivin im Bregenzer Wald angefertigt und mit Sattelzügen angeliefert worden. Auch der Innenausbau habe bereits im Werk stattgefunden, heißt es in der Mitteilung. Der Aufbau der Module erfolgte innerhalb von drei Tagen mithilfe eines 250-Tonnen-Autokrans. Mit den Anwohnern sei ein Richtfest gefeiert worden.

Die Fertigstellung und Übergabe der Unterkunft fand Anfang Oktober statt. „Über eine rege Teilnahme am Tag der offenen Tür freue ich mich sehr“, wird Bürgermeisterin Regine Rist in der Pressemitteilung zitiert. Die Öffentlichkeit habe so die Möglichkeit, ein Gefühl für die Unterkunft zu bekommen, und könne sich über die Belegung und Betreuung durch die Stadt Tettnang informieren.