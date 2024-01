Joseph Reiss wurde 1894 in Karlsruhe geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums schloss er eine Lehre als Feinmechaniker ab und studierte Maschinenbau. Schon in jungen Jahren kam er mit Kunststoff als neuem, viel versprechendem Material in Kontakt.

Am 1. Oktober 1926 gründete er mit Franz Sachs als stillem Teilhaber in der Tettnanger Kirchstraße die „Kunststoffwarenfabrik Reiss & Sachs“. Mit zunächst fünf Mitarbeitern begann er auf Spezialpressen Zelluloid zu verarbeiten. Die ersten Produkte waren Salbendosen-Deckel für die thüringische Porzellanindustrie.

Auf dem Gebiet der Verarbeitung von Astralon, einem von Dynamit-Nobel entwickelten neuen, leichten und nicht brennbaren Kunststoff, leistete Reiss Pionierarbeit. Für den Luftschiffbau Zeppelin, die Junkers- und Dornierwerke stellte sein Betrieb sanitäre Einrichtungen aus diesem Material her.

Produktion von verschiedensten Teilen

Später kam die Produktion von bedruckten Glasskalen für Radios und Reklametafeln hinzu. 1937 entstand an der heutigen Joseph-Reiss-Straße mit einer kleinen Halle der erste Baustein des dort angesiedelten Werkes.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fertigte Reiss mit inzwischen 60 größtenteils weiblichen Mitarbeitern Stanz- und Pressartikel sowie gezogene und geblasene Teile aus Kunststoff und Plexiglas. Im Betrieb wurden Spritzgusstechnik und Vakuumverformung für Kunststoffe eingeführt, zunächst noch auf selbst konstruierten Maschinen.

Erweiterung des Werks 1969

Blink- und Rücklichter, Leuchten-Abdeckungen, Trockenhauben und Kühlschrankteile gehörten ebenso zum Lieferprogramm wie Tastaturen und andere Kunststoff- und Glasbauteile für Radios. 1954 entstand die erste marktgerechte Kunststoff-Feuchtraumleuchte. 1969 wurde das Werk großzügig erweitert und ein neues Verwaltungsgebäude errichtet.

Im Jahr 1958 starb der Firmengründer und sein Schwiegersohn Horst Layer-Reiss (verstorben im Jahr 2021) übernahm die Firmenleitung. Joseph Reiss war der Wegbereiter für die heute weitverzweigte und diversifizierte Leuchten- und Kunststoffindustrie in Tettnang.

