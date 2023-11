Informationsabend zu Arbeit der Organisation „1000 plus-Profemina“

Die Arbeit der Beraterinnen von 1000 plus-Profemina stellt Markus Arnold, promovierter Theologe, am Freitag, 24. November, 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus vor.

Profemina ist ein kostenfreies, nicht-staatliches Beratungsangebot für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, wie die Seelsorgeeinheit Argental mitteilt. Jedes Jahr sehen hunderttausend Schwangere in Deutschland keine Alternative als eine Abtreibung. Profemina möchte sich an die Seite von Schwangeren in Not stellen um allen Frauen, die dies wünschen, eine belastbare Alternative zur Abtreibung und somit eine freie Entscheidung zu ermöglichen.

Profemina basiert auf drei Grundprinzipien: Empathie, Respekt und Vertrauen. Die Informationen, Beratungen und Hilfen werden zu 100 Prozent aus Spenden finanziert.