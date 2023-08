Infonachmittag zum Thema Demenz

Das Haus der Pflege Dr. Albert Moll, das Haus der Pflege St. Johann und die Lebensräume für Jung und Alt in Tettnang laden gemeinsam am Dienstag, 19. September, von 14 bis 16.30 Uhr zur Veranstaltung „Ein Rundgang ins unbekannte Land — Sinneserfahrungen in der Demenz“ ein. Bei einem informativen Rundgang über das Gelände der drei Einrichtungen können sich Besucherinnen und Besucher an diesem Nachmittag über therapeutische Ansätze für demenzerkrankte Menschen informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Anlass für die Veranstaltung ist der Weltalzheimertag am 21. September.

Die Spannbreite der insgesamt zehn Stationen ist laut Ankündigung weit gefasst. Sie reicht von der Frage, wie man Demenzerkrankungen erkennt und einordnet (Diagnostik), über Möglichkeiten, Demenzerkrankungen vorzubeugen (Prävention), bis hin zu Wegen, die Folgen von Demenzerkrankungen abzumildern und ihren Verlauf zu verlangsamen (Therapie).

Für Prävention und Therapie kommen Spiele, Bewegungsübungen, Musik, aber auch Sinneserfahrungen und tiergestützte Therapieformen zum Einsatz. Die Stationen sind so gestaltet, dass sie die Gäste zum Nachdenken und Mitmachen anregen sollen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Pflegeheimen und den Lebensräumen stehen währenddessen den Besucherinnen und Besuchern für Fragen rund um das Krankheitsbild zur Verfügung.