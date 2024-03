Die Konzertagentur Vaddi hat Tettnang für dieses Jahr zum Schlossgarten Open Air zwar eine Absage erteilt - Ein Open Air soll es nun aber trotzdem geben.

Das Regionalwerk Bodensee unterstützt in diesem Jahr als Hauptsponsor das sogenannte „Regionalwerk Bodensee Flieger Open Air“ auf dem BayWa-Parkplatz. Stattfinden soll es am 31. August. Auch das Lineup steht bereits fest.

„Wir wollten gerne trotz der Absage von Vaddi ein entsprechendes kulturelles Angebot schaffen“, erklärt Bürgermeisterin Regine Rist. Es habe dann viele Überlegungen gegeben, wo das Open Air stattfinden könnte, auch der Schlossgarten stand im Raum.

The Monroes aus Vorarlberg sind bereits Stammgäste auf der Bühne beim Flieger, sie versprechen Rock’n’Roll-Stimmung. (Foto: Veranstalter )

„Die Location an der BayWa beim Flieger ist von der ganzen Andienung, Toiletten und Logistik besser geeignet, im Schlossgarten wäre der Aufwand enorm groß gewesen“, ergänzt der Erste Beigeordnete Gerd Schwarz.

Open Air soll Schlossgarten nicht ersetzen

Das Regionalwerk ist als Hauptsponsor gemeinsam mit weiteren regionalen Sponsoren mit an Bord. „Wir wollten die Regionalwerk-Tradition gerne fortführen“, sagt Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann. Ziel sei es nicht, das Schlossgarten Open Air eins zu eins zu ersetzen.

Für das Open Air Ende August machen Tettnangs Beigeordneter Gerd Schwarz, Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann, Bürgermeisterin Regine-Rist, Flieger-Chef Hardy Huber und Regionalwerk-Vertriebsleiter Winfried Bremer (von links) gemeinsame Sache. (Foto: Linda Egger )

Mit einer geplanten Kapazität von rund 1500 Besuchern ist die diesjährige Auflage beim Flieger auch deutlich kleiner. Der Stimmung und der Qualität tue das jedoch keinen Abbruch - im Gegenteil.

Die Kooperation ist zunächst als einmalige Sache geplant, im kommenden Jahr solle es bestenfalls wieder ein Schlossgarten Open Air geben, bei dem das Regionalwerk wieder als Sponsor fungieren wolle, wie Hofmann ankündigt.

Das ist das Lineup fürs Open Air

Die Künstlerbeschaffung hat Flieger-Chef Hardy Huber übernommen, der in der Szene bestens vernetzt ist und über das nötige Know-How verfügt. Los geht es am 31. August um 19.15 Uhr mit John Leon & Escalation. Der 16-Jährige hat für sein junges Alter schon eine beachtliche Karriere hinter sich. Durchgestartet ist er vergangenes Jahr in der Kika-Sendung „Dein Song“, es folgten viele Auftritte unter anderem auch im Flieger.

Weiter geht es um 20 Uhr mit The Monroes: Die vorarlberger Rock’n’Roll-Band um Frontmann Hanno Pinter war schon häufig in Tettnang zu Gast und stand unter anderem schon mit Andreas Gabalier auf der Bühne im ausverkauften Olympiastadion München. Ab 21.45 Uhr geht es mit der Rockanarchie weiter, die beim Flieger Open Air ein Klassiker ist, jedoch immer in anderer Besetzung.

John Leon ist mit seinen 16 Jahren bereits ein echter Rockstar, der schon häufiger in Tettnang auf der Bühne stand. (Foto: Veranstalter )

Als Frontsänger ist diesmal Andreas Kümmert mit dabei, der 2013 bei der TV-Show „The Voice of Germany“ seinen Durchbruch hatte und die Sendung mit seiner Eigenkomposition „Simple Man“ gewann. Er zählt seither zu den gefragtesten Künstlern im Soul/Rock/Blues und verspricht mit seiner Soul-Stimme Gänsehautmomente.

Aftershow-Party im Flieger

Ebenfalls als Special Guest angekündigt ist Svenja Schmidt, die ebenfalls im Soul und R’n’B zuhause ist. Die deutsche Sängerin, Pianistin und Songwriterin mit mongolischen Wurzeln ist europaweit als freiberufliche Musikerin unterwegs. Kern der Rockanarchie sind Gitarrist Thomas Blug, der sich weltweit einen Namen gemacht hat, und Rudi „Gulli“ Spiller am Bass, an der Mundharmonika und am Gesang.

Jeder Auftritt der Rockanarchie ist anders, geprobt wird vorher nicht. Vielmehr sind die Konzerte geprägt von Improvisationen und dem Spaß an der Musik. Als Schlagzeuger ist beim Open Air in Tettnang ein echter Profi am Werk: Tommy Fischer spielte bereits mit vielen nationalen und internationalen Größen der Musikszene.

Rockig wird es beim Open Air mit Thomas Blugs Rockanarchie. (Foto: Veranstalter )

Freuen können sich die Open-Air-Besucher bei der Rockanarchie auf Classic Rock der 70er und 80er. Im Anschluss an das Open Air findet im Flieger noch eine Aftershow-Party ab 23.45 Uhr statt. Dort wird Rezzos Komplott spielen, eine Formation rund um Singer-Songwriter Rezzo zusammen mit drei Kumpels an Gitarre, Bass und Schlagzeug. Die Ticket-Anzahl für die Aftershow-Party ist begrenzt auf 100 Plätze.

Vorverkauf läuft bereits

Tickets gibt es im Vorverkauf für 26 Euro täglich zwischen 17 und 19 Uhr beim Flieger sowie telefonisch unter 0176/19600906 oder per E-Mail an [email protected].

Kombi-Tickets inklusive Aftershow-Party sind für 35 Euro erhältlich. Ebenfalls wird es eine Abendkasse (Ticketpreis 32 Euro) geben.