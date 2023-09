Durch einen kurzen Gang zum Blutspenden haben sich einige Tettnangerinnen und Tettnanger zu Lebensrettern gemacht. Um Bürgerinnen und Bürger zu würdigen, die besonders häufig Blut gespendet haben, hat die Stadt kürzlich gemeinsam mit dem DRK einen Empfang im Rathaus veranstaltet. Thema war dabei auch, wie der Umgang mit Blutkonserven überhaupt abläuft und wann sie zum Einsatz kommen.

Sechs von 13 der geehrten Blutspender waren der Einladung zum Empfang mit Sekt und Snacks im Sitzungssaal des Tettnanger Rathauses gefolgt und erhielten von Bürgermeisterin Regine Rist und dem Vorsitzenden des DRK Tettnang, Hubertus von Dewitz, eine Urkunde sowie eine Ehrennadel und ein Präsent.

Sechs Tettnangerinnen und Tettnanger wurden geehrt

Hubert Maier und Daniela Reihs hatten schon 25 Mal Blut gespendet, Claudia Schlachter und Harald Wallkum jeweils 50 Mal. Anna Kaifler und Erich Schöpe waren schon 75 Mal beim Blutspenden. Regine Rist und Hubertus von Dewitz dankten ihnen für ihren lebenswichtigen Beitrag, um anderen Menschen zu helfen.

Bürgermeisterin Regine Rist, Bianca Cichon vom DRK, Daniela Reihs (25 Blutspenden), Claudia Schlachter (50 Blutspenden), Hubert Maier (25 Blutspenden), Anna Kaifler (75 Blutspenden), Harald Wallkum (50 Blutspenden), Erich Schöpe (75 Blutspenden) und DRK-Vorsitzender Hubertus von Dewitz kommen zu einem Empfang im Rathaus zusammen. (Foto: Annette Rösler )

Ein Dank von Hubertus von Dewitz ging auch an die Helfer und die Stadt für die Einladung zu dem Empfang. „Eine schöne Geste, die nicht überall selbstverständlich ist“, betonte er.

Von Dewitz informierte über die Verwendung der wertvollen Körperflüssigkeit. Patienten mit Krebs-, Herz-, Magen- und Darmerkrankungen, Leber- und Nierenerkrankungen sowie mit Verletzungen und Blutarmut seien dringend auf Bluttransfusionen angewiesen, erklärte er.

Bürgermeisterin brauchte selbst schon Blutkonserven

„Das gespendete Blut geht zum DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen, der zu den großen transfusionsmedizinischen Einrichtungen Deutschlands gehört, die 85 Prozent der Versorgung mit Blut sicherstellt“, sagte er. In sieben Bundesländern würden dadurch mehr als 32 Millionen Einwohner mit Blut versorgt.

Bürgermeisterin Regine Rist wies darauf hin, dass eine einzige Blutspende drei Patienten helfen könne und jeder Dritte im Laufe seines Lebens ein Mal auf eine Blutspende angewiesen sei. Sie selbst habe schon zwei Mal eine Bluttransfusion gebraucht, erzählte die Bürgermeisterin.

Sie beschrieb den Weg des gespendeten Blutes und wusste Interessantes über die Haltbarkeit der einzelnen Blutbestandteile zu berichten, wie etwa rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen. Am längsten halte sich das Blutplasma, welches tiefgefroren wird und bis zu zwei Jahren haltbar ist. Die Blutplättchen, die für Krebspatienten überlebenswichtig sind, halten sich maximal fünf Tage. Die roten Blutkörperchen sind bis zu 42 Tage haltbar.

Rückgang bei den Spendern

DRK-Bereichsleiterin Bianca Cichon bedauerte einen Rückgang der Spender. Dieser sei unter anderem darin begründet, dass immer weniger ältere, treue Spender zur Verfügung stünden und wenig jüngere nachfolgen. Seit der Corona-Pandemie werden Termine für die Blutspende vergeben, spontane Blutspender hielten sich deswegen etwas zurück.

„Doch wir haben immer zwei Tage eingeplant. Da am zweiten Tag immer weniger los ist, können wir spontane Spender problemlos dazwischen schieben“, so Bianca Cichon. Ein weiterer Grund für den Rückgang könnte auch sein, dass die Blutspende-Termine seit der Schließung der Stadthalle Tettnang in der Argentalhalle in Laimnau stattfinden, was für manche nicht so mobile Tettnanger möglicherweise etwas umständlich sei.

Gemeinsames Essen könnte wiederbelebt werden

Dass es seit Corona kein gemeinsames Essen mehr gibt, vermissen viele Blutspender. „Früher saß man nach dem Blutspenden mit den Anderen zusammen und tauschte sich aus. Jetzt gibt es ein Lunchpaket und jeder isst für sich. Da geht viel Gemeinsames verloren“, waren sich die Anwesenden einig.

„Dieser Umstand ist dem Mangel an Helfern geschuldet“, erklärte Bianca Cichon. „Wir brauchen mehr Ehrenamtliche, die uns unterstützen, dann können wir das gemeinsame Essen wiederbeleben“, meinte sie. Mithelfer können sich beim DRK Ortsverein Tettnang melden.

So viele Spender gab es in Tettnang zuletzt

Insgesamt 15.000 Blutspender für den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen sind täglich nötig, um rund 430 Krankenhäuser mit Blutkonserven zu versorgen ‐ etwa 1800 davon in Baden-Württemberg. Pro Spender werden 500 Milliliter Blut abgenommen. Männer können sechs Mal im Jahr und Frauen vier Mal im Jahr Blut spenden. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.

In Tettnang haben im Zeitraum von April 2022 bis Ende März 2023 insgesamt 1127 Menschen Blut gespendet, 61 davon waren Erstspender. Im Vorjahr waren es 1715 Spender und 119 Erstspender. Informationen zu Blutspende-Terminen gibt es unter www.blutspende.de.