In weniger als zehn Jahren sollen nur noch Elektrobusse durch Tettnang fahren. Das Tettnanger Busunternehmen Strauss will bis 2030 seinen Fuhrpark komplett auf E–Busse umstellen. Das Leuchtturmprojekt, das bundesweit in dieser Form einzigartig ist, ist inzwischen in trockenen Tüchern — und es muss alles viel schneller gehen als ursprünglich geplant.

Strauss–Geschäftsführer Philipp Reinalter hat sich mit dem Projekt eine Mammutaufgabe vorgenommen. In Sachen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sei die Umstellung jedoch der richtige Weg. Er sieht auch eine Chance darin, das Image des ÖPNV zu verbessern und Busfahren attraktiver zu machen.

Um das Vorhaben finanziell stemmen zu können, ist Strauss auf Fördergelder angewiesen. Ursprünglich war eine Landesförderung vorgesehen, diese erwies sich jedoch als ungeeignet. Stattdessen bewarb sich Strauss auf ein Förderprogramm des Bundes — und erhielt als eines von wenigen privaten Busunternehmen in Deutschland den Zuschlag.

Damit verbunden sind jedoch auch andere Modalitäten als bei einer Landesförderung. So müssen alle zehn Elektrobusse bereits Anfang 2025 angeschafft werden. Ursprünglich war geplant, die Busse gestaffelt über drei Jahre bis 2027 zu kaufen.

Einzigartig in der Region

Statt erstmal mit vier geht das Projekt dann also 2025 direkt mit allen zehn Bussen an den Start. Für das Unternehmen ein enormer Aufwand — das Konzept, wie das Ganze dann genau funktionieren soll, steht jedoch bereits weitestgehend. „Wir arbeiten seit drei Jahren daran und befinden uns jetzt gerade in der Feinplanung“, sagt Reinalter.

Im Regionalbusverkehr ist es ein absolutes Pilotprojekt. Lediglich im Berliner Raum gebe es noch etwas Vergleichbares, ansonsten finde die Elektrifizierung weniger im ländlichen Raum als vielmehr im Stadtverkehr statt, so Reinalter. Strauss bedient neben dem Tettnanger Stadtbusverkehr auch Regionalbuslinien im östlichen Bodenseekreis, unter anderem auf den Strecken zwischen Friedrichshafen, Tettnang, Meckenbeuren und Ravensburg.

Jeder Bus bekommt einen vordefinierten Umlaufplan und wir werden unterschiedliche Fahrzeugumläufe im Sommer und im Winter haben, Philipp Reinalter

Im Regionalverkehr hat das Unternehmen insgesamt 20 Fahrzeuge im Einsatz. Die Hälfte davon soll ab 2025 elektrisch fahren. Langfristiges Ziel sei jedoch, auf 100 Prozent Elektromobilität umzustellen, bestätigt Reinalter. Das soll bis 2030 erreicht werden, sagt er. Insgesamt liegen die Kosten für das Projekt bei rund acht Millionen Euro für die ersten zehn Busse und die dazugehörige Infrastruktur.

So setzen sich die Kosten zusammen

Davon sind rund 3,2 Millionen Euro durch die Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr abgedeckt. Der Landkreis schießt 3,09 Millionen Euro zu. Ein Elektrobus kostet in der Anschaffung rund 600.000 Euro — etwa dreimal so viel wie ein Dieselbus.

Mit den Bussen muss Strauss auch die notwendige Ladeinfrastruktur anschaffen. Ein Teil des Stroms soll von einer Photovoltaikanlage kommen, die auf dem Dach der Bushalle im Oberhof errichtet wird. Etwa 30 Prozent des Strombedarfs könne damit abgedeckt werden, sagt Philipp Reinalter. Auch ein Batteriespeicher sei geplant. Wie lange eine Batterieladung bei einem Bus reicht, lasse sich nicht pauschal sagen.

Reichweite im Sommer anders als im Winter

Bei optimalen Bedingungen liege die Reichweite bei etwa 400 Kilometern. Doch bei heißen Temperaturen im Sommer verbrauche etwa die Klimaanlage allein rund die Hälfte der Leistung. Daher brauche es ein umfangreiches Ladekonzept: „Jeder Bus bekommt einen vordefinierten Umlaufplan und wir werden unterschiedliche Fahrzeugumläufe im Sommer und im Winter haben“, erklärt Reinalter. Der Fahrplan selbst werde nicht verändert.

Fahren sollen die E–Busse erstmal nur im Regionalverkehr. Jedoch sei geplant, auch den Tettnanger Stadtverkehr auf lange Sicht umzustellen. Der Vertrag für die Stadtbusse laufe noch bis 2026 — danach könne man mit einem möglichen Förderprogramm auch dort E–Busse einführen.