Um die Markenbildung ist es zuletzt im Tettnanger Gemeinderat gegangen. Pia Ellermann und Nadine Kösler–Krautz vom Stadtmarketing stellten detailliert die Ergebnisse einer größeren Befragung vor. Am Ende einer längeren Diskussion war das Ergebnis, dass ein Dienstleister erst später Logovorschläge entwickeln soll.

Davor soll es ein sogenanntes Kompetenzteam geben, das aus sachkundigen Bürgern, weiteren Akteuren sowie Vertretern aus dem Gemeinderat und der Verwaltung besteht. Das soll im Vorfeld die Dachmarkenstrategie erarbeiten. Der Antrag von Daniel Funke (CDU) erhielt am Ende 16 Ja–Stimmen und fünf Nein–Stimmen.

Wahrnehmung als Hopfen– und Barockschlossstadt

Ursprünglich war der Vorschlag, dass ein Dienstleister für etwa 20.000 Euro drei Logo–Vorschläge entwickeln sollte, die nach der Sommerpause im Gremium vorgestellt werden sollten. Die Ergebnisse aus der Befragung waren dem Gremium indes noch nicht fundiert genug.

Im Kern besagt diese mit Blick auf die Marke, dass die Stadt Tettnang hauptsächlich als Hopfenstadt und Barockschloss–Stadt gesehen wird. Die Wahrnehmung sei überwiegend positiv, auch wenn manche Befragten regelrecht über Tettnang hergezogen hätten.

Derzeit herrscht Wildwuchs in der Außendarstellung

Zur Strategie sollen viele verschiedene Aspekte gehören. Ziel ist ein gemeinsamer Auftritt aller städtischen Institutionen, der von außen klar erkennbar ist. Hier zeigte Pia Ellermann, dass dort derzeit Wildwuchs besteht. Zugleich gehe es auch darum, ein Wir–Gefühl bei Bürgern zu schaffen.

Bernhard Bentele (CDU) fragte: „Braucht es zum jetzigen Zeitpunkt schon ein Logo?“ Das solle doch den Markenschwerpunkt abbilden. Dafür müsse dieser aber erst mal klar sein. Wichtig sei also erst mal ein Markenbildungsprozess, auch in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren.

Martin Bentele: Braucht man denn ein neues Logo?

Martin Bentele (FW) sagte: „Ihr macht euch auf den richtigen Weg, dass ihr die Bürger befragt.“ Allerdings sei ihm nicht begreifbar, dass das Logo so im Vordergrund stehe: Das derzeitige beinhalte ja schon Hopfen und Schloss (die in der Befragung oft genannt worden waren). Ob man da jetzt unbedingt 20.000 Euro in die Hand nehmen müsse, um ein neues zu entwickeln.

Kajo Aicher (Grüne) pflichtete bei, dass es zielführend sei, erst mal am Profil zu arbeiten, das brauche es für die Marke. Da müsse man auch die Bevölkerung mitnehmen.

Schöpf: Logo und Marke zwei verschiedene Dinge

Hans Schöpf (Grüne) sagte, dass die Verwechslungsgefahr zwischen Logo und Stadtmarke bestehe. Das Logo sei nicht die Stadtmarke, sondern nur ein Erkennungszeichen. Bei der Einführung des damaligen Logos habe es keine Jubelschreie gegeben. Das müsse diesmal anders gelingen.

Hermann König (SPD) sagte, er erkenne die Handschrift da schon gut durch. Er halte es für gut, einen Logovorschlag an der Hand zu haben. Man müsse darüber nachdenken, um daraufhin gezielte Diskussionen führen zu können.

Zwisler: Bisherigers Logo gar nicht so schlecht

Sylvia Zwisler (CDU) äußerte, dass sie das bisherige Logo gar nicht so schlecht finde: Die Frage sei, ob dieses so prägend gewesen sei, dass die Befragten einfach dieses Bild schon im Kopf hätten. Aber sicherlich sei das einfach auch Geschmackssache, ob es einem gefalle oder nicht.

Pia Ellermann äußerte sich dahingehend, dass in der Tat die Zusammenarbeit mit Akteuren wie dem Verein „Tettnang erleben“, Bürgermeisterin Regine Rist, aber auch externen Beratern wichtig sei.

Ellermann: Hilft nicht, nur theoretisch drüber zu sprechen

Aber es helfe nicht, nur theoretisch darüber zu sprechen: „Wenn wir die mitnehmen wollen, müssen wir auch zeigen, welche Vorschläge es gibt.“ Das jetzige Logo spiegle einfach nicht den Markenkern wider: „Sich nur noch auf Hopfen oder Schloss zu reduzieren, erachten wir nicht für sinnvoll.“

Nadine Kösler–Krautz ergänzte, dass das nicht bedeute, dass man jemandem jetzt ein Logo aufdrücken wolle. Das sei nur ein Baustein. Es gehe um einen modernen grafischen Auftritt, der gern auch mit der Kreativbeteiligung der Bürger laufen könne — als gemeinsam gestalteter Prozess.

Dick: Antwort auf Frage, was Tettnang hat, finden

Auf die Frage von Martin Bentele, was passieren würde, wenn man das alte Logo einfach beibehalte, erwiderte Pia Ellermann, dass es nicht dem modernen Auftritt Tettnangs entspreche. Sie nannte als mögliche Grundlagen die Buchstaben „TT“ oder das Wappen. Kösler–Krautz fügte hinzu, dass das als Plan B diskutiert worden sei. Aber Ziel sei grundsätzlich ein frisches, zeitgemäßes Auftreten.

Albert Dick (Grüne) sagte, dass er tief beeindruckt von der Vorarbeit sei. Er stimme zu, dass das Logo in die Jahre gekommen sei, auch wenn es von dem, was es sein solle, passe. Er fand entscheidend: „Die Antwort auf die Frage, was Tettnang denn hat: Das ist das, was als klare Antwort fehlt.“