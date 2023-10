Beates Taschengalerie schließt. Bis zum 21. Dezember ist noch Räumungsverkauf. Dann ist Schluss. Wie schwer dieser Schritt ihr gefallen ist, merkt man Beate Meier an. Aber irgendwie auch die Erleichterung, die Entscheidung getroffen zu haben: „Ich wollte aus freien Stücken aufhören ‐ und nicht irgendwann durch äußere Umstände dazu gezwungen sein.“

1999 fing sie in den Räumen in der Montfortstraße an, damals noch Lederwaren Angele. Ursprünglich Lebensmittelverkäuferin, wollte sie nach der Familienpause wieder in den Handel. Eine Nachbarin erzählte ihr von der offenen Stelle. Beate Meier konnte direkt als Verkäuferin dort anfangen.

Erst Verkäuferin, dann ab 2013 Inhaberin

„Kundenberatung war immer schon mein Ding“, denkt sie an diese Zeit zurück. Was sie damals schon faszinierte: „Es ist einfach auch eine schöne Ware. Sie ist unglaublich vielseitig, es gibt viele unterschiedliche Materialien. Und Leder ist auch etwas ganz Besonderes.“ Ihr Favorit: „Die Erstklässler-Schulranzen.“

2013 übernahm sie den Laden, der ab da Beates Taschengalerie hieß. Heute kennt sie jede Ecke, jede Schraube in den Geschäftsräumen. Beate Meier hat viel Zeit und Geld in die Ausstattung investiert. Den Boden etwa hat sie selbst verlegt, wie sie berichtet.

Ich habe schon lange Bauchweh gehabt. Beate Meier

Eine große Veränderung sei mit dem Ende der Buchhandlung in der Montfortstraße gekommen, sagt Meier. Zwar gebe es noch weitere gute Geschäfte in der Straße, aber das sei ein „krasser Einschnitt bei der Laufkundschaft“ gewesen. Dazu in den letzten Jahren Corona, Lieferkettenprobleme, die Inflation, dazu noch eine Mieterhöhung. „Ich habe schon lange Bauchweh gehabt.“ Die Entscheidung: irgendwie auch ein Befreiungsschlag.

Warum Beate Meier keinen Onlineshop gestartet hat

„Ich konnte die Einkaufspreise auch nicht an die Kunden weitergeben“, sagt sie, das wäre teils einfach nicht vermittelbar gewesen. Die Marge sank merklich. Außerdem sei der Onlinehandel immer bestimmender geworden: „Kunden, die uns ans Netz verloren gegangen sind, kriegen wir nicht wieder.“

Auf die Frage, warum sie nicht selbst Anstrengungen unternommen hat, einen Online-Shop zu eröffnen, antwortet Beate Meier: „Das bin ich nicht.“ Im Zentrum habe für sie immer die Kundenberatung gestanden: „Das ist für mich ein Rundumprogramm.“

Außerdem hätte sie hierfür erheblich an Fläche aufstocken und zusätzliches Personal einstellen müssen, sagt sie. Und im Lederbereich sei auch der Umgang mit Rücksendungen schwierig: „Ich hätte einfach keine gebrauchte Ware im Laden platzieren wollen.“

Immer noch kommen vereinzelt verspätete Lieferungen an. Eigentlich wäre es noch mehr gewesen: „Ich konnte wegen der Schließung noch einiges an Ware stornieren. Viele Hersteller sind mir hier sehr entgegengekommen.“ Ansonsten sei der Großteil der Ware in der Tat schon da.

Langjährige Mitarbeiterin hilft bei Räumungsverkauf

„Was ich jetzt noch kriege, geht direkt mit in den Räumungsverkauf“, sagt die Inhaberin. Bei dem hilft ihr Mitarbeiterin Karin Wilhelm. Sie ist schon mit an Bord, seit Meier den Laden übernommen hatte.

Teils kämen Kunden vorbei, die sagten: „Wir würden ja gern noch was bei Ihnen kaufen, aber unsere Koffer sind alle noch gut.“ So erzählt es Meier und sagt: „Dann sage ich immer, dass das doch gut ist. Das ist mir immer wichtig gewesen, dass eine gute Qualität auch nachhaltig ist.“

Den Schlüssel gibt Beate Meier an Silvester ab

„Ich hätte gern noch zwei, drei Jahre weitergemacht“, sagt Beate Meier. Eine Nachfolge sei indes nicht in Sicht gewesen. Und so komme der Ruhestand etwas eher. Auch wenn der Laden Ende Dezember geschlossen ist und die Schlüssel am 31. Dezember zurück an den Vermieter gehen, wird sie die Taschengalerie ohnehin noch ein paar Monate begleiten: „Da gibt es noch einiges an Büroarbeit und Papierkram.“

Wie es nach dieser Zeit dann weitergehen soll, das weiß sie selbst noch nicht so richtig. „Ich muss da erst mal zur Ruhe kommen, das Ganze aufarbeiten“, sagt Beate Meier. Dass die Kundenberatung sie in den Fingern kitzelt, merkt man. Sie geht direkt auf Kunden zu, die ins Geschäft kommen, bietet ihre Hilfe an. Deswegen noch mal irgendwo einzusteigen, vielleicht als Mini-Job, das könne sie sich schon vorstellen, meint sie am Ende.

Mehr, das wird auch klar, dürfte es aber wohl nicht mehr werden. Die Zeit der Verantwortung mit eigenem Ladengeschäft ist mit Silvester vorbei. Zu Neujahr beginnt dann das neue Leben der Beate Meier. Und für Tettnang endet damit die jahrzehntelange Geschichte mit einem Lederwarenfachhandel.