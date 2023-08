Immanuel Schramm fehlt das Quäntchen Glück

Bei der Grasbahn–Seitenwagen–EM im nordhessischen Bad Hersfeld ist auch ein Fahrer aus dem Bodenseekreis an den Start gegangen. Immanuel Schramm aus Tettnang–Wellmutsweiler bildete zusammen mit Nadin Löffler aus Schonach ein Duo. Am Ende belegten die beiden einen guten vierten Platz.

Für die Europameisterschaft hatten sich zwölf Gespanne aus sieben Nationen qualifiziert. Mit 49 Jahren war Schramm der älteste Teilnehmer, für den Clubfahrer des MSC Melsungen war es die bereits neunte EM–Teilnahme. Er und Nadin Löffler kamen gut mit der durch den Regen rutschigen Bahn zurecht. Das Duo sammelte fleißig Punkte in den Vorläufen, und trotz eines Ausfalls im dritten Vorlauf standen Schramm/Löffler im B–Finale und hatten die Chance, sich für das A–Finale zu qualifizieren.

Mit Blitzstart ins A–Finale

Auf dem Weg zum Startband im B–Finale streikte die Technik des Seitenwagens und die beiden mussten unter Zeitdruck auf das Reservegespann umsteigen. Davon unbeeindruckt legte das Duo einen Blitzstart hin, ging als Erster in die Kurve und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab.

Im alles entscheidenden A–Finale, wo nur der Einlauf zählte, ging es eng zur Sache. Schramm/Löffler verhakten sich bei der Kurvenausfahrt mit einem Konkurrenten und fielen auf den letzten Platz zurück, sodass nur der unliebsame vierte Platz heraussprang. Überraschender Europameister wurden das deutsch–niederländische Team Markus Brandhofer/Sandra Mollema.

„Wir sind in dieser Saison bereits so oft knapp am Podium gescheitert und heute leider auch wieder. Die Hersfelder Bahn liegt uns und wir waren schnell unterwegs. In den entscheidenden Situationen hat uns aber leider das notwendige Quäntchen Glück gefehlt“, meinte ein enttäuschter Imanuel Schramm nach dem Rennen.