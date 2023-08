Imanuel Schramm siegt mit ungewohntem Beifahrer

Im Vorfeld zum Grasbahnrennen in Berghaupten hatte der Clubfahrer des MSC Melsungen, Imanuel Schramm, alle Hände voll zu tun. Neben der Vorbereitung seines Seitenwagens musste der Tettnanger auch einen Beifahrer organisieren, da Stammbeifahrerin Nadin Löffler aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Fündig wurde Schramm beim Ravensburger Hermann Bacher, der früher bereits mehrere Jahre bei Schramm mitgefahren ist.

Die 675 Meter lange Grasbahn in Berghaupten am Rande des Schwarzwalds hat so ihre Tücken, aber Schramm kennt die Bahn bestens aus der Vergangenheit. Im ersten Wertungslauf schossen Schramm/Bacher aus dem Startband raus und setzten sich direkt an die Spitze des Feldes. In der zweiten Runde zogen Europameister Markus Brandhofer und Sandra Mollema innen vorbei und sahen als Erster vor Schramm/Bacher die schwarz–weiß karierte Flagge. Vor dem zweiten Lauf hatte Schramm laut Mitteilung des MSC Melsungen einige Anpassungen am Fahrwerk vorgenommen und diese machten sich bezahlt. Den zweiten Lauf gewannen Schramm/Bacher souverän vom Start weg und hatten im Ziel einen beachtlichen Vorsprung vor dem zweiten Gespann Manuel Meier/Melanie Meier.

Starker Regen führt zu Abbruch

Anschließend setzte starker Regen ein, sodass die Veranstaltung abgebrochen werden musste. Da genügend Wertungsläufe gefahren worden sind, gab es aber eine Tageswertung. Es gewannen Schramm und Bacher mit neun Punkten vor dem punktgleichen Duo Meier/Meier vom MSC Berghaupten. Bei Punktgleichheit entscheidet das direkte Duell auf der Bahn und dieses hatten Schramm/Bacher gewonnen. Auf Platz drei landete das Duo Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter.

„Die Bahn heute war sehr schwer zu befahren. Zudem musste ich das Fahrwerk komplett umbauen und auf Hermann ausrichten. Dass uns das so gut gelingen würde, hätte ich nicht gedacht, aber unsere Starts waren einfach sau gut heute. Der Sieg ist daher etwas überraschend, aber natürlich sehr schön“, sagte ein glücklicher Schramm. Sein nächster Start ist beim Flutlichtrennen in Vechta am Samstag, 9. September.