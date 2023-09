Imanuel Schramm fährt zweimal aufs Podium

In den vergangenen beiden Sandbahnrennen hatte der Tettnanger Imanuel Schramm wieder seine Stammbeifahrerin an der Seite. Nadin Löffler, die für das Event in Berghaupten absagen musste, hat sich für die Rennen in Vechta und in Mühldorf fit gemeldet. Gleich zweimal sicherte sich das Duo einen Platz auf dem Treppchen.

Bei tollem Rennwetter vor geschätzten 6000 Zuschauern fand das internationale Sandbahnrennen in Vechta statt. Bei den Seitenwagen waren die vier Erstplatzierten der Europameisterschaft am Start und dazu kamen noch die ehemaligen Europameister Markus Venus und Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen.

Das Clubgespann des MSC Melsungen, Schramm/Löffler, zeigte im Training eine gute Leistung und ging nach einem Kupplungswechsel voller Hoffnung in das Flutlichtrennen. Von der Enge zeigte sich der Tettnanger „Immel“ Schramm ‐ so wird er von seinen Fans genannt ‐ unbeeindruckt. Die Belohnung waren zwei Vorlaufsiege. Damit rangierten Schramm/Löffler vor dem Finale auf dem zweiten Platz.

Ohne Fehlstart wäre der Gesamtsieg drin gewesen

Im Finale mussten sich Schramm/Löffler aber mit Rang vier zufriedengeben. Das bedeutete in der Gesamtwertung Rang drei. Es gewann das Team Venus/Eibl. „Ein dritter Platz bei diesem hochklassig besetzten Feld ist für uns ein weiterer toller Erfolg. Hätte ich den Start im Finale nicht verhauen, dann wäre sogar der Gesamtsieg für uns drin gewesen“, bilanzierte Schramm nach dem Rennen in Niedersachsen.

Rund eine Woche später traten Schramm/Löffler beim Sandbahnrennen im bayerischen Mühldorf an. Auf der 1000-Meter-Bahn fanden sie sich gut zurecht und fuhren im ersten Vorlauf einen guten zweiten Platz ein. Im zweiten Vorlauf riss dann der Zahnriemen und damit gab es keine Punkte. Im letzten Vorlauf setzten sich Schramm/Löffler an Position zwei und schafften damit den Einzug ins Finale.

In Mühldorf überschlagen sich die Ereignisse

Dort überschlugen sich die Ereignisse. Wieder riss bei Schramm der Zahnriemen und eigentlich wäre das Rennen damit auch gelaufen gewesen. Da in der Startkurve aber Markus Brandhofer/Sandra Mollema stürzten, wurde der Lauf abgebrochen und musste wiederholt werden. Mit neuem Zahnriemen erreichten Schramm/Löffler Rang zwei und Rang drei in der Gesamtwertung. Es gewann das Team Venus/Eibl vor den Europameistern Brandhofer/Mollema. „Mit einem Ausfall noch aufs Podium zu fahren, macht uns sehr glücklich. Dass einem zwei nagelneue Zahnriemen an einem Tag reißen, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber so ist der Rennsport, heute hatten wir noch Glück im Unglück“, sagte Schramm.