Mit dem neuen Konzept für Kino und Kleinkunst hat der KiTT-Verein offensichtlich den Nerv der Tettnanger getroffen. So fällt die Zwischenbilanz nach rund eineinhalb Jahren seit dem Neustart des Tettnanger Kult-Kinos durchweg positiv aus ‐ und die Verantwortlichen haben noch einige neue Projekte vor. Zudem gibt es einen Wechsel im Vorstand.

Bereits im Dezember startet eine neue Filmreihe, und auch das Kleinkunst-Programm ist prall gefüllt ‐ „Wir sind bereits bis Ende 2026 verplant“, berichtet Vorstandsmitglied Wolfgang Striegel. Vom zweiten zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewechselt ist kürzlich Joerg Hermann, erster Stellvertreter ist nun Matthias Brugger. Auch baulich hat sich im KiTT nochmals etwas getan.

Foyer wurde umgebaut

Nachdem die Bühnenbeleuchtung vor einigen Monaten komplett erneuert wurde, war als nächstes das Foyer an der Reihe: die bisherigen schmalen Stehtisch-Leisten auf der rechten Seite wurden durch etwas breitere Tische ersetzt, sodass sich pro Tisch jeweils vier Gäste gegenübersitzen können. „Das Foyer sollte mehr Aufenthaltscharakter bekommen“, erklärt Wolfgang Striegel die Idee dahinter.

Denn das KiTT soll mehr sein als ein reines Kino zum Filme schauen ‐ vielmehr sollen die Besucher dort vor und nach einer Vorstellung oder einer Veranstaltung zusammenkommen, sich austauschen und im Fall von Events auch mal einen Sekt und Häppchen genießen. Auch die Theke direkt am Eingang mit Ticketverkauf soll im kommenden Jahr noch etwas umgestaltet werden, kündigt Joerg Hermann an.

Arthouse-Reihe startet im Dezember

Eine technische Neuerung findet derzeit hinter den Kulissen statt: statt wie bisher auf dem Postweg kommen neue Filme künftig digital im KiTT an. „Dafür wurden ein paar Dinge im Technikraum umgerüstet, derzeit läuft eine Testphase“, erklärt Wolfgang Striegel.

Auf eine neue Filmreihe können sich Kinofans schon Mitte Dezember freuen. Am Montag, 18. Dezember, läuft der erste Film der neuen Arthouse-Reihe, bei der künftig immer am dritten Montag eines Monats Filme „abseits des Mainstreams“ zu sehen sein werden, wie Joerg Hermann ankündigt. Los geht es mit „Anatomie eines Falls“, im Januar folgt „Sound of Freedom“.

„In der Arthouse-Reihe werden künstlerisch wertvolle Filme zu ganz verschiedenen Themen laufen“, so der Vorsitzende. Ab 19 Uhr sind diese zum Eintrittspreis von 13 Euro zu sehen, ein Fingerfood-Buffet und Sekt gibt es inklusive. Am 5. Februar fällt dann der Startschuss für eine weitere neue Filmreihe, die sich „#lieblingsfilm“ nennt.

Mitglieder dürfen Lieblingsfilme aussuchen

Das Konzept: Ein Mitglied des KiTT-Vereins darf sich einen persönlichen Lieblingsfilm aussuchen, der dann an diesem Abend gezeigt wird. Einzige Bedingung: „Der- oder diejenige muss in einer kurzen Einführung dem Publikum erklären, warum das sein oder ihr Lieblingsfilm ist“, sagt Joerg Hermann. Die Lieblingsfilme werden immer am ersten Montag eines Monats laufen, Tickets kosten pauschal 5 Euro.

Mit den Besuchszahlen zeigt sich das KiTT-Team überaus zufrieden. Die Auslastung im Kinobereich sei für ein so kleines Kino „mehr als zufriedenstellend“ und bei den Kleinkunst-Veranstaltungen können sich die Organisatoren fast jedes Mal über ein ausverkauftes Haus freuen. Lediglich mehr aktive Mitglieder würde man sich wünschen ‐ „Dann könnten wir auch die Spielzeiten ausweiten“, so Joerg Hermann.

Enorm gut werde außerdem der Event-Bereich angenommen, bei dem Vereine, Firmen, Initiativen und Schulen das KiTT für Veranstaltungen buchen können. „Wir haben jede Woche mindestens ein Sonderevent“, so Striegel. Es seien mehr Anfragen da, als man annehmen könne. Auch die Kleinkunst laufe bestens, inzwischen gebe es auch immer häufiger Anfragen von Künstlern, die gerne im KiTT spielen möchten.