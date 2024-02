Tausende Hästräger erwartet die Narrenzunft Tettnang auch an diesem Fasnetsdienstag. Der große Fasnetsumzug im Montfort-Städtle zieht immer zahlreiche Zuschauer an.

Wer nicht in Tettnang an der Kirchstraße, am Bärenplatz oder in der Montfort-, Schloss- oder Karlstraße sein kann, hat auf Schwäbische.de die Möglichkeit, mit Umzugsstart ab 14 Uhr live dabei zu sein.