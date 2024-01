ifm-Cup: Vorjahresfinalisten in einer Gruppe

In der siebten Ausgabe des ifm-Cups in Tettnang kämpfen 15 fünfzehn Herrenmannschaften der Region in der Carl-Gührer-Halle um den begehrten Titel. Das Fußball-Hallenturnier am Samstag startet um 10 Uhr und endet etwa um 17.15 Uhr mit dem Finale. Die Teilnehmer der K.o-Runde werden in drei Fünfergruppen ausgespielt. Ins Viertelfinale ziehen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Gruppendritten ein. Jede Partie dauert zehn Minuten, gespielt wird mit Rundumbande.

Auch dieses Jahr ist es Thomas Zech wieder gelungen, ein interessantes Teilnehmerfeld aus der Region zu gewinnen. Bei der Auslosung übernahm Lena Mayer vom Personalmarketing der ifm group services gmbh die Rolle als Losfee. Bereits in den Gruppenspielen stehen sich die Finalisten des Jahres 2023 gegenüber: Der Vorjahressieger SV Kressbronn und derTSV Eschach treffen in Gruppe C zudem auf den SV Deggenhausertal, den TSV Eriskirch sowie den SV Ettenkirch.

TSV Tettnang siegt beim Auftakt in die Turnierwoche

Die ifm-Turnierwoche hat bereits am Samstag, 30. Januar 2023, mit dem 12er-Turnier der B-Juniorinnen begonnen. Den Sieg trug der TSV Tettnang mit einem 2:0-Sieg über die Regionalfördergruppe davon. „Diese Turnierwoche ist ein tolles, regionales Fußballevent, das wir sehr gerne unterstützen. Es ist ein Ergebnis aus unserer jahrelangen, guten Zusammenarbeit mit dem TSV Tettnang und soll den regionalen Sport fördern“, sagt Bernd Bentele, Personalleiter ifm group services gmbh in Tettnang.

Die Bambinis (9 bis 12 Uhr) und die C1-Junioren (12.45 bis 18 Uhr) sind am Dienstag an der Reihe. Turniere bestreiten außerdem auch die E1-Junioren (Mittwoch, 9 bis 13.10 Uhr), D1-Junioren (Mittwoch, 13.45 bis 18 Uhr), F-Junioren (Donnerstag, 9 bis 13 Uhr), D2-Junioren (Donnerstag 13.45 bis 18 Uhr), E2-Junioren (Freitag, 9 bis 13.10 Uhr), A-Junioren (Freitag, 14 bis 19.15 Uhr), B2-Junioren (Sonntag, 9 bis 13.15 Uhr) und die B1-Junioren (Sonntag, 14 bis 18.20 Uhr).

Aktiventurnier am 6. Januar: Gruppe A: TSV Tettnang I, FC Kluftern, FC Dostluk Friedrichshafen, SG Argental, TSV Bodnegg; Gruppe B: TSV Tettnang II, SC Bürgermoos, SGM HENOBO, SV Amtzell, SV Blitzenreute; Gruppe C: SV Deggenhausertal, SV Kressbronn, TSV Eriskirch, SV Ettenkirch, TSV Eschach.