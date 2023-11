HSG Langenargen-Tettnang feiert weiteres Schützenfest

Die HSG Langenargen-Tettnang hat sich in der Handball-Bezirksklasse dank eines weiteren Torspektakels die nächsten beiden Zähler geholt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Clemens Balle in der Vorwoche bei der MTG Wangen III mit 43:31 gewann, setzte sie sich nun vor heimischer Kulisse gegen die SG Burlafingen/Ulm mit 40:32 durch.

Nach der Schlusssirene fällt noch der 40. Treffer

Als die Schlusssirene in der Carl-Gührer-Halle bereits ertönte und die ersten HSG-Fans und Zuschauer zum Klatschen ansetzten, bekamen die Handballer aus Langenargen-Tettnang noch einen Siebenmeter zugesprochen. Der an diesem Abend ohnehin treffsichere Luis Csajagi schnappte sich den Ball und verwandelte zum 40:32-Endstand. Sieg für seine Mannschaft und Bringschuld für den achtfachen Schützen, da der 40. Treffer eines Spiels normalerweise eine Kiste voller Kaltgetränke kostet. Doch von großer Feierlaune oder Partystimmung war am Tettnanger Manzenberg nicht wirklich viel zu sehen.

Erstens, weil das Duell mit Burlafingen/Ulm ordentlich Kraft und HSG-Trainer Clemens Balle zweitens reichlich Nerven gekostet hatte, als er analysierte: „Obwohl wir gewonnen haben, können wir mit der Abwehr- und Torhüterleistung nicht wirklich zufrieden sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wir wieder viele Tore gemacht haben und dann kassiert man hinten eben auch mehr. Wir müssen personell von Woche zu Woche etwas jonglieren. Und da tun solche Siege und die Punkte gleich doppelt so gut.“

Die Torhüter tun sich auf beiden Seiten schwer

Dabei geriet sein Team nach einer 3:1-Führung (6.) mit zunehmender Spieldauer in Rückstand: 3:6 (12.) und 6:9 (15.). Der HSG-Abwehr fehlte der nötige Zugriff, sodass die Torhüter Christian Schumacher und Mike Lang sich nie so richtig auszeichnen konnten. Gut aus Sicht der Hausherren, dass es auch im Defensivverbund des Gegners nicht stimmte und auch die SG-Torhüter nicht wirklich etwas zu fassen bekamen. In der Endphase des ersten Durchgangs kam der HSG-Offensivmotor allmählich ins Laufen, zur Pause stand es 18:15.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo hoch und die Sorglosigkeit am eigenen Kreis bei beiden Teams erhalten. Die Begriffe „Spiel ohne Abwehr“ oder „Tag der offenen Tür“ machten auf der Tribüne die Runde. Die Torausbeute blieb auch bei beiden Kontrahenten immens. Langenargen-Tettnang legte vor, Burlafingen/Ulm zog nach. Dennoch reichte es den Gästen nicht zur Aufholjagd oder für eine Wende, weil sie kadertechnisch dünn besetzt waren und HSG-Routinier Alexander Merath sowie seine Nebenleute im Angriff effektiv blieben. Merath, der sich erst kürzlich aufgrund der Personalsituation zu einem Comeback überreden ließ, bekam im zweiten Durchgang immer mehr Verschnaufpausen und war nach dem Abpfiff erleichtert über den zweiten Sieg in Serie, der vorübergehend Tabellenplatz vier bedeutet: „Wir haben zwar drei Teams, sind aber überall recht dünn besetzt, sodass wir uns generell recht schwertun. Ich bin aktuell im Rückraum der einzige noch fitte Rechtshänder, hänge sehr am Verein und helfe deshalb auch gerne in der ersten Mannschaft aus, falls es meine berufliche und familiäre Situation zulässt. Der Sieg tut uns gut, obwohl in der Abwehr einiges nicht gepasst hat.“

Als nächstes steht ein Derby an

Kaum hatte er das gesagt, packte er beim Aufräumen der Halle mit an. Der zweifache Familienvater möchte bei der ersten Mannschaft der HSG so lange mitspielen, bis die verletzten Stammspieler zurückkehren. Weiter geht’s für die HSG Langenargen-Tettnang am Samstag, 11. November (18.30 Uhr/Brunnisachhalle) mit dem Derby bei der SG Ailingen-Kluftern.

HSG: Schumacher, Lang; Csajagi (8/1), Braunger (6), Stauber (5), Marceau (5), Merath (4), Schraff (4), Mair (3), Brugger (3), Steinacher (2), Doghmane.