Hopfenpflanzerverband ehrt verdiente Mitglieder

Ehrungen hat es bei der Hauptversammlung des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands für die ausscheidenden Beiräte gegeben. Nach den Wahlen wurden daher einige Mitglieder mit Ehrennadeln und Präsenten gewürdigt.

In Anerkennung ihrer zahlreichen Verdienste für den Hopfenpflanzerverband bekamen Norbert Muth und Bruno Bohner Ehrennadeln in Silber und eine Urkunde. Simon Locher wurde ein Geschenk überreicht, ebenfalls für sein langjähriges Engagement in Spitzenpositionen des Verbandes.

„Gemeinsam haben wir den Verband nach vorne gebracht“, so der Verbandsvorsitzende Wolfgang Ruther. Auf dem Foto sind (von links) Simon Locher, Wolfgang Ruther, Carolin Steuer, Norbert Muth, Bruno Bohner und Anja Müller.