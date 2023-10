Abende mit Musik und Genuss bietet das Hopfengut No20 im November an. Im neuen Veranstaltungsraum in der Alten Hopfenhalle werden bei drei Veranstaltungen Klavier mit Bier, Whisky mit Blues und Gin zum Soul serviert, so eine Mitteilung.

Das Ensemble Männer und Tenöre lädt am Freitag, 3. November, zu einer musikalischen Bierprobe ins Hopfengut No20 in Tettnang ein. Der singende Sechserpack ist den Comedian Harmonists verbunden, trägt Frack und reimt „Bier“ auf „Klavier“.

Männer, Tenöre und Bier

Sie bieten Lieder rund ums Biertrinken, gespickt mit Bonmots und allerlei Sinn und Unsinn. Zwischen den Liedern werden vier feine Sorten Bier verkostet, unter Anleitung eines Biersommeliers samt Bierkunde. Der Eintritt kostet 18 Euro die Bierprobekarte auf Wunsch 14 Euro.

Brennereien stellen Gin selbst vor

Auf eine Reise in die Welt des Gins geht es am Samstag, 18. November. Die regionalen Gin-Spezialitäten werden dabei von den regionalen Brennereien selbst vorgestellt. Mit dabei sind Bille 44, Senft Destillerie, Hopes Gin und Bieggers‘ Hopfen Gin.

Die Agathe-Paglia-Band aus Tettnang liefert dazu den passenden kultigen Mix aus Bluesrock, Funk und Soul. Der Eintritt kostet 18 Euro, die Gin-Probekarte auf Wunsch 29 Euro.

Und diese Stilrichtung passt zu Whisky

Erlesene Whisky-Sorten zu verkosten gibt es am Samstag, 25. November zu Blues-Rhytmen der Band Blues Inc. ‐ samt Wissenswertem über das „Wasser des Lebens“ Whisky. Der Eintritt kostet 18 Euro, die Whisky-Probekarte 29 Euro.

Einlass und Bewirtung ist an allen Abenden ab 18.30 Uhr, Programmbeginn um 20 Uhr. Die Probierkarten zur Verkostung kann man am Tisch bestellen und erwerben. Die Küche ist bis 21 Uhr geöffnet. Kartenbestellungen nur online unter www.hopfengut.de