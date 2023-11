Sie wusste, dass die Stelle knifflig ist und es dort schon viele Unfälle gab ‐ deshalb sei sie extra vorsichtig und langsam gefahren, habe vor dem Einbiegen in die Kirchstraße sorgfältig nach rechts und links geschaut. Und trotzdem krachte es wenige Sekunden später.

Die Autofahrerin, die lieber anonym bleiben möchte, ist nicht die Einzige, die an der Einmündung der Schillerstraße in die Kirchstraße schon in einen Unfall verwickelt wurde.

Die Kreuzung ist als Problemstelle bekannt, sowohl bei der Stadt, als auch bei der Polizei. Die Stadt hat nun einige Maßnahmen ergriffen, um die Stelle etwas zu entschärfen.

Trotz Vorsicht anderes Auto touchiert

Die Tettnangerin berichtet, wie sie im September vergangenen Jahres von der Schillerstraße kommend links Richtung Bärenplatz abbiegen will. Sie hält am Stoppschild an, sieht sich um: freie Fahrt.

Wenn man aus der Schillerstraße nach links schaut, ist das wie eine Art Toter Winkel, Autofahrerin

Als sie gerade abbiegen will und erst einige Zentimeter in die Kirchstraße eingebogen ist, kommt von links ein anderer Autofahrer, dessen Fahrzeug sie touchiert und der daraufhin einen Laternenpfahl rammt, so schildert sie den Unfall.

Glücklicherweise nur Sachschaden, ein Fall für die Versicherung. Ob der andere Fahrer die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde eingehalten hat oder zu schnell unterwegs war, wisse sie nicht. Fakt sei ihrer Ansicht nach aber, dass die Stelle auch ohne Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich sein könne.

Die Kirchstraße macht vom Bärenplatz kommend eine Kurve, zudem geht es bergab – Viele Autofahrer verleitet das dazu, zu schnell zu fahren und zu beschleunigen. (Foto: Linda Egger )

„Wenn man aus der Schillerstraße nach links schaut, ist das wie eine Art Toter Winkel“, beschreibt sie. Die Kirchstraße macht vom Bärenplatz her eine Kurve, diese sei schlecht einsehbar.

Viele Autofahrer beschleunigen

Weil es dort zusätzlich bergab geht, würden viele Autofahrer an der Stelle beschleunigen. Diese Beobachtung hat auch Musiklehrer Gregor Panasiuk gemacht, der an der Musikwerkstatt unterrichtet, die sich genau an der fraglichen Ecke befindet.

Musiklehrer Gregor Panasiuk unterrichtet in der Musikwerkstatt, die direkt an besagter Kreuzung liegt. Er wurde schon häufiger Zeuge von Unfällen, die an der Stelle passiert sind. (Foto: Linda Egger )

Das Fenster seines Unterrichtzimmers geht genau zu der Kreuzung hin, sodass er schon häufig mitbekommen habe, wenn dort Unfälle passiert sind. „Zeitweise hat es dort zwei oder dreimal im Monat gekracht“, erzählt er.

Genauso höre er dort oft das Aufheulen der Motoren, wenn Autofahrer in der Bergab-Kurve der Kirchstraße beschleunigen. Denn das Aufhebungsschild der 30er-Zone stand bis vor Kurzem noch direkt an der Ecke der Musikwerkstatt.

Inzwischen hat die Stadt das Schild um ein paar Meter versetzt, bis nach der Ausfahrt der Schillerstraße. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen, auf die man sich gemeinsam mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts geeinigt habe, wie Stadt-Sprecherin Judith Maier Mitte Oktober auf SZ-Nachfrage mitteilte.

Baum wurde entfernt

Zusätzlich wurde ein Baum entfernt, der bisher vor der Musikwerkstatt stand und die Sicht für Autofahrer aus der Schillerstraße erschwerte. Ebenso seien die Beschilderung und die Bodenmarkierungen optimiert worden, so Maier. Bereits im Jahr 2021 ist die Stelle von der Polizei als sogenannte Unfallhäufungsstelle eingestuft worden, nachdem sich dort innerhalb eines Jahres fünf gleichgelagerte Unfälle ereignet hätten, erklärt Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Das Aufhebungsschild für die 30er-Zone befand sich bis vor kurzem noch direkt an der Einmündung. Inzwischen ist es um einige Meter nach hinten versetzt worden. (Foto: Linda Egger )

Seither sei die Einmündung im Fokus. Immer wieder sei es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Lastzüge die Schillerstraße als Abkürzung nutzten und dann an der Kirchstraße aufgrund des schmalen Einmündungsbereichs nicht mehr weiter kamen und die Begrenzungsmauer des anliegenden Grundstücks beschädigten. Dort ist inzwischen ein großer Findling platziert. In der Schillerstraße wurde eine Tonnagebegrenzung eingeführt, ebenso ein Parkverbot an der Einmündung.

So viele Unfälle sind dort 2023 schon passiert

Auffällig sei, dass bei vielen Unfällen der aus der Schillerstraße ausfahrende Verkehrsteilnehmer ein vom Bärenplatz kommendes Kfz übersehen habe, schildert Polizeisprecher Oliver Weißflog. Die Zahl der Unfälle habe zuletzt abgenommen, dennoch kam es dort bereits in 2023 schon zu zwei Unfällen, beides Vorfahrtsunfälle.

Am Zebrastreifen auf Höhe Weinstraße ist Anfang Oktober ebenfalls ein Unfall passiert, bei dem eine Joggerin schwer verletzt wurde. (Foto: Linda Egger )

Ein weiterer Unfall ereignete sich nur ein paar Meter weiter vor einigen Wochen Anfang Oktober, als eine Joggerin den Zebrastreifen an der Einmündung zur Weinstraße überqueren wollte, dabei von einem aus Richtung Bärenplatz kommenden Autofahrer angefahren und schwer verletzt wurde.

Zu Kontrollieren, inwieweit die gültige Maximalgeschwindigkeit eingehalten wird, ist innerorts Sache der Kommune. Die Städt führe im Bereich Kirchstraße/Schillerstraße regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durch, bestätigt Judith Maier. Zuletzt sei das im Juli diesen Jahres geschehen.

Ungutes Gefühl bleibt

Die Tettnangerin, die vergangenes Jahr einen Unfall an besagter Kreuzung hatte, würde sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde auf der Kirchstraße in diesem Bereich wünschen, sagt sie. Die Stopp-Linie in der Schillerstraße befinde sich ihrer Ansicht nach zu weit hinten, sodass man ohnehin weiter nach vorne rollen müsse, um überhaupt Einsicht in die Kirchstraße zu haben. „Auch ein Spiegel wäre dort vielleicht sinnvoll“, regt sie an.

„Ich meide die Stelle mittlerweile“, sagt sie. Es bleibe immer ein ungutes Gefühl zurück.