Durch den Vormarsch der E-Bikes steigen auch in Tettnang die Zahlen der Radtouristen, die mit Elektro-Unterstützung leichter mal den Schlenker vom See in die Hopfenstadt machen. In Tettnang soll die Ladeinfrastruktur für E-Bike-Nutzer nun noch besser werden - und zwar mit einem neuen Angebot namens „LadestaTTion“.

Wie die Tourist-Info in einer Pressemitteilung schreibt, nehmen Fahrradfahrer, die im Bodenseeraum Urlaub machen, stetig zu. Dies belege auch die Zahl der deutschen Radfahrer, die während ihres Fahrradurlaubs ein Pedelec oder E-Bike nutzten. Lag der Anteil der E-Bikes 2014 noch bei 5,5 Prozent, unternahmen 2022 laut Statista bereits rund 38 Prozent der Radreisenden ihre Touren mit einem Elektrofahrrad.

Auch zwei Einzelhändler sind dabei

Um die Ladeinfrastruktur in der Stadt für E-Bike-Fahrer zu verbessern, initiierte die Tourist Information das Kooperationsprojekt „LadestaTTion“ mit der Gastronomie. Besucher dürfen dabei die Akkus ihrer E-Bikes kostenfrei an den Steckdosen der Tettnanger Gasthäuser laden.

Dieses Logo an der Tür bedeutet: Hier dürfen Radfahrer kostenlos laden, ganz ohne Konsumzwang. (Foto: Tourist-Info )

Mit dem Modehaus huchler 1848 und der Bike Galerie sind auch Partner aus dem Einzelhandel mit dabei. Die kostenfreie Ladeoption gilt unabhängig davon, ob die Besucher essen oder einkaufen, heißt es in der Mitteilung.

Wie bereits bei dem Angebot „ToileTTe“, das die kostenfreie Nutzung der Sanitäreinrichtungen in Gaststätten ohne Konsumzwang ermöglicht, setzt die Stadt auch bei dem Projekt „LadestaTTion“ auf Synergien.

Partner erhalten monatliches Entgelt von der Stadt

Die Partner erhalten von der Stadt Tettnang ein monatliches Entgelt für die Bereitstellung der bereits bestehenden Infrastruktur, was für beide Seiten Vorteile bietet.

„Wir können unseren Besucherinnen und Besuchern so kurzfristig eine flächendeckende Ladeinfrastruktur bereitstellen, ohne dass von städtischer Seite große Investitionen nötig sind“, sagt Fritz Tauscher von der Tettnanger Krone als teilnehmender Gastronom und Vorsitzender von Tettnang erleben.

Erkennbar sind die teilnehmenden Gasthäuser und Betriebe an einem Aufkleber an der Tür: In den Häusern, die das Symbol „ToileTTe“ und/oder „LadestaTTion“ an der Eingangstür tragen, sind Gäste willkommen, ohne Konsumzwang Sanitäreinrichtungen und/oder Steckdosen zu nutzen.