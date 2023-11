Herbstfreuden mit Wolkenwellen durch das Wetterphänomen Cirrocumulus Undulatus

Das Wetterphänomen Streifenwolken gab es jüngst für etwa zehn Minuten von der Stadtmitte Tettnangs aus zu beobachten (Foto: Olaf E. Jahnke). Nachforschungen bei Wetterexperten haben ergeben, das hat nichts mit Kondensstreifen von Flugzeugen zu tun: Es handelt sich hier um Cirrocumulus Undulatus, von Lateinisch Welle, also wellenförmig angeordnete Wolkenfelder. Es sollen Auswirkungen eines wellenartigen Wetter-Phänomens genannt „Schwerewelle“ sein. Die sichtbaren Streifen sind also wie ein Wellenkamm, in dem die feuchte Luft aufsteigt und die erforderliche Wasserdampfsättigung einer Wolke entsteht.