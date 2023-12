Es sind nicht nur die steilen Fußwege im Andenhochland, die Welten voneinander trennen. Bei den Refectorios rund um Porcón, die die Tettnanger Sternsinger unterstützen, ging es ursprünglich auch um tiefe Schluchten der Bildung und der medizinischen Versorgung. Die Selbsthilfegruppen von Familien und Frauen haben die sinnbildlichen Gräben in vielen Jahren geglättet.

Gleichwohl zeigt die aktuelle Entwicklung zwei Dinge: Auf der einen Seite sind die Refectorios auch in Krisenzeiten eine wichtige Stütze für die Gemeinschaften in Porcón und dem umgebenden Bergland. Es ist allerdings auch so, dass sie sich an neue Umstände anpassen müsse, weil manche Strategien in Zeiten hoher Inflation oder Pandemien nicht mehr hundertprozentig funktionieren.

Besonders die kleinen Weiler profitierten

Vor Zeiten von Corona und der hohen Inflation hatten die Refectorios sehr dabei geholfen, medizinisches Wissen und allgemeine Bildung auch in die kleinen Weiler im Umland von Porcón zu bringen. Die Mangelernährung war auch bald Geschichte. Der erste Etappensieg war ein Sinken der Kindersterblichkeit, die vor einigen Jahrzehnten noch extrem war.

So schildert es Eva-Maria Aicher vom Arbeitskreis Peru der St.-Gallus-Gemeinde, die den Kontakt auch für das Sternsingerprojekt koordiniert, das sich auf die Refectorios konzentriert. Der AK Peru der Kirchengemeinde ist weiter gefasst und kümmert sich unter anderem auch um ein Schulprojekt in Porcón selbst.

Im Moment „verstärkte Armut“

Vor Ort ist der Geistliche Padre Alex ein wichtiger Ansprechpartner, flankiert von Schwester Digna. Er schildert in seinem Bericht ans Kindermissionswerk, dass zu der politischen Krise in Peru „verstärkte Armut nach dem Ende der verheerenden Covid-19-Pandemie hinzu[kommt], die auf den Mangel an wirtschaftlichen Ressourcen zurückzuführen ist“.

Die Refectorios bieten den Familien auch die Möglichkeit zum Austausch über wichtige gesellschaftliche Themen. (Foto: AK Peru/Aicher )

Die Armut war schon zu Beginn des Projekts vor rund 30 Jahren ein Thema. Einige Mütter könnten Produkte und Handarbeiten verkaufen, schreibt Padre Alex: „Aber die große Mehrheit von ihnen hat keine Arbeit, und die Refectorios sind für sie eine unverzichtbare Unterstützung.“

Lebensqualität besser als vor vielen Jahren

Dies ist auch eine Momentaufnahme unter diesen erschwerten Bedingungen. Denn im Grunde hat sich vieles verbessert. Dies liegt auch an der Verbesserung der Vielfalt der Gemüsesorten in Familiengärten, die der Mangelernährung entgegenwirken. Das hat die Lebensqualität stark verbessert.

Ein Medizinschränkchen an der Wand: Die Versorgung der Außenbezirke hat sich in den letzten Jahren verbessert. Zu Beginn gab es hier noch nichts. (Foto: AK Peru/Aicher )

Was laut Padre Alex auch gut klappt ist, die Mütter zu motivieren, an den monatlichen Treffen in der Pfarrei in Porcón teilzunehmen, wo sie insbesondere Wissen über Ernährung und Medizin erhalten. Dezentral, so berichtet Eva-Maria Aicher ergänzend, gebe es mittlerweile auch Hebammen-Grundausstattungen oder Blutdruckmessgeräte.

Eine Einnahmequelle schwächelt derzeit

Doch eine Erwerbsquelle, die über lange Zeit gut funktioniert hat, schwächelt derzeit etwas. Nähen, Weben und Kunsthandwerk hat vielen Familien eine zusätzliche Einkommensquelle gebracht. Doch angesichts der Preissteigerungen in allen Bereichen, berichtet Padre Alex: „Die Menschen kaufen lieber ihre Grundnahrungsmittel als Kunsthandwerk oder Webereien.“

Was gut funktioniert, berichtet Eva-Maria Aicher, das ist eben die gegenseitige Unterstützung, die Solidarität untereinander. So sei auch häusliche Gewalt beispielsweise kein Tabuthema mehr, sondern werde offen angesprochen.

Kochen am Holzherd: Das ist vielerorts im Andenhochland noch Normalität. (Foto: AK Peru/Aicher )

„Frauen sind Motoren und Stellschrauben“

Auch wenn nicht in allen Aspekten heile Welt herrsche, sagt Aicher, seien die Refectorios ein wichtiger Schritt in Richtung Selbsthilfe: Es sei selbstverständlich, dass Kinder zur Schule gingen. Oder dass Verhütung ein wichtiges Thema sei. Und dass die Frauen in einer bisher sehr stark männlichen Welt immer mehr Selbstvertrauen entwickeln würden.

Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten auf diese Weise verändert, so Aicher: „Die Frauen haben gemerkt, dass sie die Motoren und Stellschrauben sind. Nur dadurch konnten sie die Situation so verändern.“