Mit zwei Bronzemedaillen ist Heinz Schwarz jüngst vom Deutschen Hallen Masters der Senioren in Dortmund zurückgekehrt. In der Helmut Körnig Halle kam der Tettnanger, der für LG Rhein-Wied startet, über 800 und 1500 Meter jeweils auf den dritten Rang.

In der Halle war Heinz Schwarz das erste Mal bei einem solchen Großereignis dabei, hatte freilich im zweiten Halbjahr 2023 auf der Langstrecke im Freien für Furore gesorgt - mit Bronze bei der DM im 10 km-Straßenlauf in Bad Liebenzell sowie Silber bei der Deutschen Crosslaufmeisterschaft in Perl (Saarland), beides in der Altersklasse M75.

„Unterm Strich zufrieden“

In der war er auch in Dortmund vertreten und zeigte sich im SZ-Gespräch „unterm Strich zufrieden“. Zu den besonderen Bedingungen für ihn trugen im Vorfeld zwei Wochen Trainingspause nach einer Achillessehnenreizung bei - eine Verletzung, die sich beim Einlaufen zum ersten Start über 1500 Meter wieder meldete.

Um nicht in den großen Pulk zu geraten, sah sich Schwarz veranlasst, gleich nach vorne zu gehen. Dass er dort sieben der siebeneinhalb Runden verblieb, war nicht gedacht. Nach anstrengender Führungsarbeit als „Hase“ wurde er 100 Meter vor dem Ziel von zwei Konkurrenten überholt und holte Bronze.

Augenmerk auf den „Punch“ zum Schluss

Massagen und Eisbeutel machten den Start am Tag darauf über 800 Meter möglich. „Mein Plan war es, mich an den Drittplatzierten zu hängen“, erzählt er. In einem totalen Bummelrennen gehörte Heinz Schwarz dann jedoch zum Spitzentrio, das sich absetzte. „Zu riskant“ sei es ihm gewesen, im Endspurt mitzuziehen, sodass nach 3:09,93 Minuten auch hier Platz 3 zu Buche stand.

Und sein Fazit“? Als Langstreckenläufer habe er in den beiden Läufen „sehr sehr viel gelernt über die Einteilung eines Meisterschaftsrennens“, so Schwarz, bei dem nur auf die Platzierung und nicht auf die Zeit ankommt. In der künftigen Schwerpunktsetzung gilt sicherlich dem Endspurt größeres Augenmerk, „um hintenraus noch den Punch zu haben“, wie er sagt.

Im Visier: Leiblachlauf in Hergensweiler

Heinz Schwarz war und ist seit mehr als vier Jahrzehnten in Tettnang ein Begriff - als Arzt und als Vater von Ruben Schwarz, der 2003 in Tampere/Finnland über 3000-Meter-Hindernis in der Altersklasse U20 Europameister wurde.

Als nächsten Lauf in der Region strebt Schwarz einen Start beim siebten Leiblachlauf in Hergensweiler an, der am 13. April über die Bühne geht.