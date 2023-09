Der Beruf der Hauswirtschafterin wirkt für den einen oder anderen auf den ersten Blick etwas altbacken und entspricht wenig dem Bild der modernen Karrierefrau. Doch anderen zu helfen und sich um alles rund um Haushalt, Kinder und Hof zu kümmern, könne durchaus seinen Reiz haben, findet Bianca Schmid.

Die Neukircherin hat sich im Alter von 47 Jahren dazu entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken und eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin zu machen.

An der Akademie der Maschinenringe in Kempten absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich anerkannten Hauswirtschafterin und bestand die Prüfung mit Erfolg. Bianca Schmid ist verheiratet, hat drei fast erwachsene Kinder, ist Hobby-Imkerin und spielt Trompete im Orchester Spätlese in Neukirch. Sie wirkt redegewandt, selbstbewusst und gut strukturiert.

Aus dem Handwerksberuf wurde nichts

„Eigentlich wollte ich Schreinerin oder Restauratorin werden“, erzählt sie. „Ich war früher immer eher der ’Junge’ in der Familie. Doch dann hat man bei mir eine Fehlstellung an der Wirbelsäule entdeckt und damit hatte es sich mit den Handwerksberufen“, sagt sie. Es folgte eine Umschulung zur Bürokauffrau.

Ich merkte, dass es mir große Freude machte, anderen dabei zu helfen, ihren Haushalt zu bewältigen, Bianca Schmid

Danach wurden ihre Kinder geboren und Bianca Schmid blieb zunächst zuhause. Jedoch war sie in vielen Ehrenämtern aktiv und unterstützte dabei vor allem ältere, allein stehende Menschen, was ihr sehr gut gefallen habe. „Ich merkte, dass es mir große Freude machte, anderen dabei zu helfen, ihren Haushalt zu bewältigen“, erzählt sie. Gekocht und gebacken habe sie schon immer gerne.

Durch Hubert Hengge, den Geschäftsführer des Maschinenrings Tettnang, wurde sie auf die Ausbildung zur Hauswirtschafterin aufmerksam. Der Maschinenring ist ein Verein, der Dienstleistungen in der Landwirtschaft zur Verfügung stellt und sich als Selbsthilfeorganisation sieht. Auch die Betriebshilfe gehört mit dazu.

Wann Betriebshelfer aktiv werden

Wenn in einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Krankheitsfall auftritt sowie bei Unfällen, Kur oder Reha, können Betriebshelfer angefordert werden, die einspringen. Genehmigt werden müssen die Einsätze von den Krankenkassen. Für die Betriebshilfe gibt es beim Maschinenring Tettnang einen großen Bedarf an qualifizierten Hauswirtschafterinnen.

Mit 47 Jahren entschied sich Bianca Schmid, diesen Weg zu gehen und zur Hauswirtschafterin umzuschulen. Nach neun Monaten Ausbildung mit abwechselndem Online-Unterricht und Praktika vor Ort in Kempten war es geschafft. Insgesamt zehn Online-Blöcke und drei Präsenzblöcke hatte sie erfolgreich absolviert.

Ende Juli diesen Jahres erhielt sie gemeinsam mit neun weiteren Absolventinnen aus ganz Deutschland den Berufsabschluss, der normalerweise einem dreijährigen Lehrberuf entspricht. Die intensive Ausbildung sei durchaus eine Herausforderung gewesen, sagt Bianca Schmid.

Prüfungszeit war stressig für die Familie

„Zu der Zeit war ich sehr dünnhäutig und meine Familie musste einiges aushalten“, erzählt sie. Schon die EDV-Technik sei nervenaufreibend gewesen ‐ mal ging das Mikrofon nicht, mal die Kamera. „Mein Mann und die Kinder haben mich glücklicherweise in der Zeit sehr unterstützt“, so die frischgebackene Hauswirtschafterin.

Es gehört viel Empathie und Sensibilität dazu, in einem fremden Haushalt tätig zu werden. Bianca Schmid

Stressig sei dann auch die Zeit vor der Prüfung gewesen. „Es ist für Laien kaum vorstellbar, was da verlangt wird“, sagt sie. „Alles, selbst wenn es nur ums Putzen oder einen gedeckten Tisch ging, musste bis ins kleinste Detail perfektioniert sein“, sagt sie über die Prüfungsanforderungen.

„Die Nerven lagen ganz schön blank“, erinnert sich Bianca Schmid. Als sie nach der bestandenen Prüfung ihre Urkunde in den Händen hielt, sei sie überglücklich und stolz gewesen.

„Es gehört viel Empathie und Sensibilität dazu, in einem fremden Haushalt tätig zu werden“, sagt sie. Oft seien kleinere Kinder zu versorgen, die sich an die fremde Person erst einmal gewöhnen müssten.

Genauso sei es nicht immer einfach für ältere Menschen, die es oft als sehr unangenehm empfinden würden, wenn plötzlich eine fremde Person in die Schränke schaut. Doch es sei eine sehr bereichernde Aufgabe für sie, sagt Bianca Schmid. Anderen zu helfen ‐ „das gibt mir ein gutes Gefühl“, meint sie.