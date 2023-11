„Harmonic Brass“ folgt dem Fluss und seinen Melodien

(sz) Internationale Schlosskonzerte präsentieren im Rittersaal des Neuen Schlosses am Sonntag,| 19.November, um 18 Uhr „Harmonic Brass“. Schon um 17.15 Uhr gibt’s Einführungsgespräch mit Gerd Kurat. Karten kosten im Vorverkauf: 22 Euro, ermäßigt elf Euro, und an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt zwölf Euro.I Konzert geht’s auf eine Donaureise. Das erfolgreichste Blechbläserquintett Europas macht sich auf den Weg, um diesen ureuropäischen Strom zu erkunden, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie der Fluss ist auch die Musik seiner Anrainerstaaten: Mal lieblich verspielt, mal wild und ungezügelt. Wiener Schmäh‘ im Dreivierteltakt wird von wilden rumänischen Klängen abgelöst. Mal sind Fluss und Melodie kaum zu hören, mal sind sie ein gewaltiger Strom. Alles dargeboten mit typisch-perfektem „Harmonic-Brass-Sound“ und einer ungebändigten Musizierlust.