Harley-Fahrer verletzt sich schwer in Tettnang

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Ravensburger Straße gestürzt ist. Der 36-Jährige war mit seiner Harley-Davidson unterwegs und erkannte weit vor ihm einen ausparkenden Wagen, woraufhin er seine Bremse betätigte. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache blockierte das Vorderrad, woraufhin der Zweiradlenker stürzte und mehrere Meter über die Fahrbahn schlitterte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik. An seiner Maschine entstand Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.