Hallensport startet in die neue Saison

Für die Mitglieder des Ski-und Sportclub Tettnang startet der Hallensport für die Herbst- und Frühjahrssaison.

„Mach mit, bleib fit“ mit Iris startet am Montag, 9. Oktober, und läuft bis 24. Juni, montags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle. Mit fließenden Bewegungen wird die Balance, Beweglichkeit und Koordination gefördert, das gesamte Kreislaufsystem wird angeregt und die Muskulatur gestärkt und gelockert. Auch „Fit & Fun“ mit Iris startet am Montag, 9. Oktober, und läuft bis 24. Juni, jeweils montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle. Es wird sanftes Fitnesstraining für Leute, die schon länger keinen Sport mehr gemacht haben, angeboten. Weitere Infos zu den Angeboten gibt es per Mail an [email protected].

„SkiFit/ Dynamische Gymnastik“ mit Laura und Moni startet am Montag, 9. Oktober, und läuft bis 18. März, montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Gymnasiumsporthalle. Hier wird mit Ausdauer- und Kräftigungstraining auf die Skisaison vorbereitet. Anschließend gibt es noch die Möglichkeit, Volleyball zu spielen. Weitere Infos per Mail an [email protected].

„Fit & Mehr“ mit Sonja gibt es ab Mittwoch, 4. Oktober, und läuft bis 15. Mai, mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle. Nach leichtem Aufwärmtraining wird mit gezielten Kräftigungsübungen für Bauch, Beine, Po und Rücken die Fettverbrennung angekurbelt und nebenbei noch Koordination und Beweglichkeit trainiert. Infos per mMil an [email protected]