Etwa 7,2 Millionen Liter Wasser braucht es pro Jahr, um den Rasen im Tettnanger Manzenbergstadion zu wässern. Wie diese Menge an Frischwasser reduziert oder eigespart werden könnte, war am Mittwoch Thema im Gemeinderat. Die Grünen-Fraktion hatte ursprünglich in Form eines Antrags angeregt, mittels einer Zisterne einen Teil des Bedarfs durch Regenwasser abzudecken.

Im Oktober hatte der Technische Ausschuss bereits verschiedene Ansätze diskutiert, doch eine gute Lösung konnte noch nicht gefunden werden. Nun hat die Stadtverwaltung erneut verschiedene Möglichkeiten geprüft, die Klaus Chlopik vom Amt für Hochbau und Energie in der Sitzung vorstellte. Eine Entscheidung steht jedoch noch immer aus - die will der iGemeinderat erst im Zuge der kommenden Haushaltsberatung treffen.

Gründe begründen Antrag unter anderem mit Klimawandel

Die Grünen hatten ihren Antrag damit begründet, dass die Bewässerung des Sportplatzes mit Frischwasser angesichts des Klimawandels und damit verbundener Dürrephasen und Hitzesommern nicht mehr wirklich vertretbar sei.

„Das können wir nicht mehr lange machen, dass wir in trockenen Sommern Landwirten verbieten, Wasser aus Flüssen zu entnehmen und gleichzeitig gießen wir Sportplätze mit Trinkwasser“, meinte Albert Dick (Grüne).

Nachdem die erste Untersuchung einer neuen Zisterne sich als nicht machbar und viel zu teuer herausstellte, hat die Verwaltung diese unter Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte erneut durchgeführt.

Aktuell gibt es beim Stadion eine bestehende Zisterne mit einem Zulauf aus Drainagen und Hangwasser, für die Bewässerung in den Sommermonaten reicht diese jedoch bei Weitem nicht aus. Es müssen demnach Wassermengen von bis zu 2300 Kubikmetern zusätzlich aus dem Trinkwassernetz bezogen werden.

Neue Zisterne würde rund 107.500 Euro kosten

Eine mögliche Vorgehensweise wäre nun laut Klaus Chlopik, in einem ersten Schritt eine zusätzliche neue Zisterne mit rund 330 Kubikmetern Fassung neben der bestehenden zu errichten und einen Sommer lang zu testen, inwieweit diese nur durch Drainagen und Hangwasser gefüllt werden kann.

Die Differenz könnte durch die Nutzung einer Dachfläche aufgefangen werden, wofür beispielsweise die geplante neue Sporthalle in Frage käme. Allerdings würde eine entsprechende neue Zisterne rund 107.500 Euro, hinzu kommen noch Kosten für die Zuleitung ab der Sporthalle. Letztendlich komme man zu dem Fazit, so Chlopik, dass sich der Neubau einer Zisterne bei den aktuellen Frischwasserpreisen nicht rechne.

So soll es nun weitergehen

Stadtbaumeisterin Andrea Fuchs betonte, dass dies nur die Betrachtung aus wirtschaftlicher Sicht sei, man jedoch natürlich auch noch weitere Faktoren wie die CO2-Bilanz. Albert Dick regte an, zwei Möglichkeiten näher zu prüfen: Einerseits, ob die rund Zisterne mit rund 20 Kubikmeter Fassungsvermögen, die ohnehin im Zuge des Baus der neuen Sporthalle vorgesehen ist, größer geplant werden kann, sodass diese für die Bewässerung des Rasens ausreichen würde.

Andererseits soll geprüft werden, ob die Zisterne aus der Sporthallenplanung komplett gestrichen werden könnte, sodass man an dieser Stelle Kosten spare und stattdessen eine neue große externe Zisterne installieren könnte. Chlopik kündigte an, dass im Januar Verhandlungsgespräche für die Sporthalle stattfinden sollen. Anschließend will das Gremium nochmals über die verschiedenen Möglichkeiten beraten.