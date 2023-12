Nach einem Gemeinderatsbeschluss zur aktuellen Flüchtlingssituation in der Stadt melden sich die Tettnanger Grünen in einer Stellungnahme zu Wort. Vier Mitglieder der Grünen-Fraktion hatten am 22. November als einzige gegen den Beschlussvorschlag gestimmt, mit dem die Stadt unter anderem erklärt, dass die Belastungsgrenze bei Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten vor Ort erreicht sei.

In einem sieben Seiten umfassenden offenen Brief, der auch an die Verwaltung sowie die Gemeinderatsmitglieder ging, erläutern die Grünen die Gründe, warum sie dem Beschlussvorschlag der Verwaltung so nicht zustimmen wollten. So kritisieren sie unter anderem, dass das Thema nicht in einem Ausschuss vorbesprochen worden sei und die eingeplante Zeit von 30 Minuten auf der Agenda zu knapp bemessen sei.

Begriff „Belastungsgrenze“ sei nicht näher definiert

Auch der Begriff „Belastungsgrenze“ sei nicht näher definiert und lasse viel Interpretationsspielraum. Es fehle in der Sitzungsvorlage bezüglich der Unterbringung von Geflüchteten der Hinweis auf eine weitere dritte Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, die in Tettnang seit langem geplant sei und auf Beschlüsse aus den Jahren 2018 bis 2022 zurückgehe.

Die Belastungsgrenze sei „nach unserem Verständnis somit kein statscher Zustand, sondern eine Frage von Prioritäten, unserem Handeln und der weiteren Entwicklungen bei Flüchtlingen“, heißt es in der Stellungnahme.

Ebenso vermissen die Grünen in dem Papier „Selbstreflexion in Tettnang“ zu Verbesserungsmöglichkeiten bei der Integrationsarbeit. Sie schlagen hierzu eine Sondersitzung des Gemeinderats mit Vertretern des Integrationsbeirats vor. In der Sitzungsvorlage aufgeführt war auch der zwölf-Punkte-Plan der Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg zur Flüchtlingspolitik. Einige Punkte daraus seien aus Sicht der Grünen „völlig unausgegoren“.

Tendenziöse Formulierung oder nur „schlampig vorbereitet“?

Weiter kritisieren die Grünen, dass einige Forderungen aus der Vorlage für den Gemeindetag unangemessen seien. „Der Gemeindetag sollte sich besser um die lokalen und kommunalen Themen kümmern und nicht um die deutsche Außenpolitk“, heißt es in dem Schreiben.

Auch üben die Grünen Kritik an einer Formulierung, mit der in der Sitzungsvorlage eine Studie zitiert wird. Dort heißt es „wurde (...) von 39 Prozent der Befragten bestätigt, dass die Landesregierung das Wohl der Flüchtlinge über das Wohl der Menschen stelle“.

Die Grünen schreiben dazu: „Wir gehen davon aus, dass hier nicht bewusst zwischen Flüchtlingen und Menschen diferenziert wird? Und das hofentlich nur eine schlampig vorbereitete Unterlage ist und nicht eine tendenziöse Umfrage war.“

Vermissen würden sie in der Vorlage außerdem „eine übergreifende, ratonale, zahlenbasierte Darstellung zu Migratonsthemen insgesamt“, schreiben die Grünen weiter.