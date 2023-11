Gewalt gegen Frauen ist unvermindert gesellschaftliche Realität. Mit der Bäckertütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ soll es jetzt bodenseekreisweit ein Zeichen dagegen geben. Offizieller Auftakt ist jetzt bei der Bäckerei Bär in Tettnang gewesen.

In jeder Stunde erfahren 13 Frauen in Deutschland häusliche Gewalt. Eine bedrückende Zahl, die Veronika Wäscher-Göggerle inmitten all der Wecken, Brezeln und sonstigen Backwaren nennt. Sie ist Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises und kennt die Statistiken. Etwa auch, dass im Schnitt alle drei Minuten eine Frau in Deutschland vergewaltigt wird, oder dass an jedem dritten Tag ein Mann seine Frau oder Ex-Frau umbringt.

Hier können sich Betroffenen Hilfe holen

Die schiere Größenordnung, verbunden mit einer wohl sehr hohen Dunkelziffer, ist Motivation für den Landkreis, diese Aktion zusammen mit der Bäcker-Innung, der Kreishandwerkerschaft, und dem Frauen-Serviceclub Inner Wheel Bodenseekreis ins Leben zu rufen.

Auf den Tüten ist der Slogan unübersehbar aufgedruckt. Zudem stehen hier auch die Kontaktdaten des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ mit der Telefonnummer 08000 / 116 016 und der Homepage www.hilfetelefon.de - eine Kontaktmöglichkeit ist also auch gleich dabei.

Gewalt zerstört Leben und Familien

Anlass ist der „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am 25. November. Auch in den kommenden Tagen dürften die Tüten in den teilnehmenden Bäckereien noch präsent sein, wenn Kunden dort einkaufen.

Die Auswirkungen auf die Familien beschreibt die Frauenbeauftragte Wäscher-Göggerle sehr drastisch: Die Gewalt zerstöre Leben, zerreiße Familien, hinterlasse lebenslange Narben. Stille begünstige den Täter, nicht das Opfer. Die Tüten sollten dabei helfen, das Schweigen zu brechen. Am Bodensee sei die Situation nicht besser oder schlechter als anderswo, sagt sie später noch im Gespräch-

Niederschwelliger Ansatz

Doch wenn die Auswirkungen so groß sind, reichen ein paar Bäckertüten dann aus? Gabriele Müller vom Serviceclub Inner Wheel sieht die Aktion als einen kleinen Mosaikstein in einem größeren Kontext: „Wir unterstützen in der Tat auch noch mehrere, andere Projekte.“

Sie betont, dass gerade der niederschwellige Ansatz eine große Hilfe sein kann: „Frauen, die vielleicht betroffen sind, sehen auf der Rückseite der Tüte, wo sie sich Hilfe holen können.“ Insofern sei es eine gute Möglichkeit der Verbreitung - und eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erzielen.

Bär: In der Gesellschaft für die Gesellschaft

Das sieht auch Joachim Hettler von der Kreishandwerkerschaft so. Gerade in Bäckereien gebe es sehr viel Kundenkontakt. Sehe die Tüte anders aus, falle das einfach auf. Und natürlich gebe es ja auch Gespräche an der Theke - wegen der Tüten dann durchaus auch über das Thema Gewalt gegen Frauen. Die Aktionen seien alle auch sehr langfristig angelegt.

Für Tobias Bär von der Bäckerei Bär war klar, dass sein Betrieb mitmachen werde, wie er sagte: „Wir möchten in der Gesellschaft sein und auch für die Gesellschaft da sein.“ Gerade für eine Familienbäckerei finde er es gut, das Handwerk auch auf diese Art und Weise nach außen zu tragen.

Gewaltwelle ebbt auch nach Corona nicht ab

Dass die Gewaltwelle jetzt nach Corona wieder abebbt, diese Hoffnung ist laut Veronika Wäscher-Göggerle geplatzt. Während der Pandemie war die Zunahme häuslicher Gewalt ein großes Thema in den Medien, weil die Opfer mit den Tätern zusammen etwa durch Homeoffice-Regelungen viel länger in der eigenen Wohnung eingesperrt waren.

Doch dass sich diese Situation nach Ende der Pandemie verbessert hätte? Es scheint laut Wäscher-Göggerle eher so zu sein, dass es hier zeitversetzt eine Häufung der Meldung von Fällen gegeben hat. Außerdem befinden Frauen sich in einer schwierigen psychologischen Situation mit und Abhängigkeit von den Tätern, mit denen sie in einem Haushalt leben.

Die Tüten können die Opfer direkt erreichen

Das ist der Grund, warum Experten gerade bei häuslicher Gewalt von einer extremen Dunkelziffer ausgehen, weil die Opfer teils auch mit Unterstützung von außen nur schwer aus dieser Situation herauskommen. Man könnte versucht sein, eine Aktion mit Bäckertüten zu belächeln. Aber ist es eben gerade ein Ansatz, der möglicherweise auch viele Opfer direkt erreichen kann.