Beim Staubsaugen, beim Autofahren oder beim Kochen ‐ Podcasts bringen Unterhaltung auf die Ohren und sind seit Jahren auf Erfolgskurs. Die Audio-Formate gibt es mittlerweile zu allen erdenklichen Themen von Psychologie über Reisen und Kriminalpodcasts bis zu leichten Unterhaltungsformaten.

Ihren eigenen Podcast haben nun auch zwei junge Tettnanger gestartet und sind inzwischen erfolgreich mit „Heuballen und Hochhäuser“ unterwegs.

Janik Empen und Luca Kessler stammen beide aus Obereisenbach und sind gute Freunde. Wenn die beiden ins Gespräch vertieft sind, habe es Unterhaltungswert, ihnen zuzuhören ‐ das hätten Freunde früher immer zu den beiden gesagt. Und weil Janik und Luca beide gerne Podcasts hören, sei die Idee entstanden: Warum nicht selbst einen solchen ins Leben rufen?

Mikrofon gekauft und direkt die erste Folge aufgenommen

„Wir haben lange immer nur davon geredet, und dann sind wir irgendwann zum Elektronikmarkt gefahren, haben Mikrofone gekauft und noch am selben Tag unsere erste Folge aufgenommen“, erzählt der 21-jährige Janik Empen. Jeden Dienstag haben sie seither eine neue Folge hochgeladen. Das Konzept: „Wir unterhalten uns einfach ganz normal über alles mögliche ‐ und nehmen das Ganze eben auf“, sagt Luca Kessler, 25 Jahre alt.

Wir erleben und sehen in der Stadt Dinge, die es auf dem Dorf einfach nicht gibt. Janik Empen

Natürlich würden sie sich im Vorfeld schon ein paar Gedanken machen. Auch gelte immer der Grundsatz: keine politischen Themen, sondern möglichst leichte Kost mit Unterhaltungswert. „Wir wissen am Anfang der Folge beide nicht, was genau am Ende dabei herauskommt“, meint Janik Empen.

Inspirieren lassen sich die beiden von ihrem eigenen Alltag. Beide sind inzwischen aus Obereisenbach in eine größere Stadt gezogen: Janik für die Meisterschule nach Karlsruhe, Luca zum Studieren nach Ingolstadt.

Kontrast zwischen Dorf und Großstadt

Das allein gebe schon viel Gesprächsstoff her, meinen die zwei. „Wir erleben und sehen in der Stadt Dinge, die es auf dem Dorf einfach nicht gibt“, sagt Janik Empen. Aus diesem Kontrast heraus sei auch der Name für den Podcast entstanden: „Heuballen und Hochhäuser“. So erzählen sich die beiden von ihren jeweiligen Alltagserlebnissen und lassen ihre Zuhörerschaft daran teilhaben.

Oft werden dabei auch Fragen aufgeworfen, die das Podcast-Publikum zum Grübeln anregen sollen. Denn das sei es, was ihnen selbst auch so gut an Podcasts gefalle: „Dass man ins Nachdenken kommt und überlegt, wie man selbst die Frage beantworten würde“, meint Luca Kessler. Ein Thema führe dann meist zum nächsten und so seien eineinhalb Stunden schnell um.

Live-Podcast geplant

Mit dem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, sei gar nicht das Ziel gewesen, als sie ihre erste Folge hochgeladen haben. Auch Werbung hätten sie keine gemacht, sondern lediglich einen Instagram-Account für den Podcast angelegt und Freunden und Bekannten davon erzählt.

Umso mehr habe es sie überrascht, dass die „Heuballen und Hochhäuser“ durchaus gut ankomme. Die erste Folge habe inzwischen schon mehr als 400 Zuhörer gefunden.

Insgesamt 14 Folgen gibt es bisher, Ziel für die erste Staffel seien 30 Folgen, kündigen die beiden an. Danach werde es jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer zweiten Staffel weitergehen. Die beiden haben jedoch auch noch andere Pläne: In der Bodenseeregion, am liebsten natürlich in Tettnang, soll es einen Live-Podcast vor Publikum geben.

Wo der Podcast zu finden ist

Auch interaktive Elemente soll es geben, bei denen die Anwesenden vor Ort ebenfalls zu Wort kommen. „Für uns wäre das mal was ganz Anderes, wenn wir unsere Zuhörer sehen“, sagt Janik Empen.

Bis dahin gehen ihnen die Ideen für reguläre Folgen jedoch sicher nicht aus. Denn weil sie sich sonst so gut wie nicht mehr sehen durch die unterschiedlichen Wohnorte, gebe es bei ihren wöchentlichen Telefonaten immer viel zu erzählen. Wer zuhören möchte, findet den Podcast „Heuballen und Hochhäuser“ auf sämtlichen gängigen Plattformen wie Spotify und Co.